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Condomínio Ourimar

Operação em Ourimar: cinco bandidos presos por expulsar famílias

Operação desta terça-feira (19) contou com a participação de 200 policiais civis e militares

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 19:03
Policiais durante operação no Condomínio Ourimar, na manhã desta terça-feira (19) Crédito: Caíque Verli
Os cinco criminosos presos dentro do Condomínio Ourimar, na Serra, durante operação na manhã desta terça-feira (19), são acusados de terem expulsado pelo menos sete famílias do residencial, entre fevereiro e junho deste ano. Em trabalho conjunto, 200 policiais civis e militares foram ao condomínio e cumpriram os mandados de prisão além de 59 mandados de busca e apreensão. Drogas e armas também foram apreendidas. 
> ESPECIAL | Do sonho da casa própria ao pesadelo do tráfico
Conforme já noticiado no Gazeta Online, que acompanha a situação de Ourimar, traficantes aterrorizam moradores do residencial, que, inclusive, já foi palco de homicídios. No ano passado, pelo menos 48 famílias foram expulsas pelos bandidos, isso considerando apenas as que denunciaram à polícia. 
> Traficantes de Ourimar impedem entrada de ambulância
"Foi feita uma parceria envolvendo as polícias Militar e Civil, onde a operação foi iniciada com êxito. Foi uma operação tranquila, sem nenhuma alteração dentro do que imaginávamos e 70% das pessoas envolvidas em crimes que estavam com mandado foram presas. Também apreendemos diversos materiais que estavam ligados de alguma maneira com os crimes", disse o delegado Lauro Coimbra.
O delegado Rodrigo Rosa, titular do Distrito Policial de Novo Horizonte, explicou como os bandidos agiam dentro do condomínio. "Essas pessoas que buscávamos no condomínio são todas envolvidas nas expulsões de moradores. Eles inicialmente passaram a furtar os bens de quem se ausentava para trabalhar, depois passaram a expulsá-los de suas casas, mas ainda permitiam que eles deixassem os locais com seus bens. Por último, identificamos que eles passaram a expulsar as pessoas e não deixavam mais que eles levassem algo do imóvel. Todos os acusados também são envolvidos com o tráfico de drogas no local", afirmou. 
> OPINIÃO DA GAZETA | Vidas nas mãos dos traficantes
Ainda de acordo com Rosa, as famílias eram expulsas porque os criminosos acreditavam que elas eram informantes da polícia. "O inquérito está bem avançado, mas não encerrado. Uma pessoa ainda está sendo procurada e continuamos as buscas. O condomínio foi invadido por pessoas mal intencionadas. Existe sempre uma disputa por pontos de tráfico naquele local".
Kátia Maria Calisto da Silva, Christiano Anastácio Viana e Tarcilo Rodrigues Reis, três dos presos durante operação desta terça Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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