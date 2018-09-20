Operação da Polícia Civil detém acusados de violência doméstica no ES

A ação contou com a participação do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de 44 criminosos, sendo seis adolescentes infratores, além de armas, drogas, munições e veículos apreendidos. A Operação Atena aconteceu em toda a Grande Vitória e teve início às 4 horas desta quinta-feira (20), se estendendo ao longo de todo o dia.

Chefiada pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), a operação contou com a participação de 205 policiais da Equipe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com o superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), delegado João Calmon, o perfil dos presos era bastante variado. Prendemos autores de homicídios, crimes patrimoniais e nove indivíduos por crimes de violência doméstica, disse.

Entre os acusados presos estava Adenilson Lucas Anacleto, 21 anos, acusado de estupro.

Detido no bairro Santo Antônio, em Cariacica, Adenilson é suspeito de estuprar três mulheres. Duas das vítimas já foram à Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e reconheceram o acusado. As investigações continuam. Se alguém tiver informação, se outra mulher foi vítima desse criminoso, nós pedimos que procurem a polícia, disse a delegada Claudia Dematté.

De acordo com as investigações, Adenilson abordava a vítima na rua, a levava para um local deserto e a violentava. Além do estupro, ele ainda roubava os pertences das vítimas.

Adenilson chegava a fazer o uso de violência física e, por algumas vezes utilizava arma de fogo para intimidar as vítimas.

OUTRO ACUSADO