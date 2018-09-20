Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Atena

Operação da Polícia Civil detém acusados de violência doméstica no ES

Entre os acusados presos estava Adenilson Lucas Anacleto, 21 anos, acusado de estupro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 19:29

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 19:29

A ação contou com a participação do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de 44 criminosos, sendo seis adolescentes infratores, além de armas, drogas, munições e veículos apreendidos. A Operação Atena aconteceu em toda a Grande Vitória e teve início às 4 horas desta quinta-feira (20), se estendendo ao longo de todo o dia.
Chefiada pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), a operação contou com a participação de 205 policiais da Equipe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
De acordo com o superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), delegado João Calmon, o perfil dos presos era bastante variado. Prendemos autores de homicídios, crimes patrimoniais e nove indivíduos por crimes de violência doméstica, disse.
Entre os acusados presos estava Adenilson Lucas Anacleto, 21 anos, acusado de estupro.
Detido no bairro Santo Antônio, em Cariacica, Adenilson é suspeito de estuprar três mulheres. Duas das vítimas já foram à Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e reconheceram o acusado. As investigações continuam. Se alguém tiver informação, se outra mulher foi vítima desse criminoso, nós pedimos que procurem a polícia, disse a delegada Claudia Dematté.
De acordo com as investigações, Adenilson abordava a vítima na rua, a levava para um local deserto e a violentava. Além do estupro, ele ainda roubava os pertences das vítimas.
Adenilson chegava a fazer o uso de violência física e, por algumas vezes utilizava arma de fogo para intimidar as vítimas.
OUTRO ACUSADO
Além dele, outro acusado de estupro foi preso durante a operação. José Mauro Machado, 62 anos, foi encontrado pelos policiais em Guarapari. No entanto, não foram divulgadas informações sobre a denúncia contra ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados