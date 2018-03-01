Operação da PM e PF apreende armas de fabricação tcheca em Colatina

Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal apreendeu 8 pistolas ponto 380 de fabricação tcheca, 16 carregadores e 168 munições do mesmo calibre nesta quarta-feira (28), em Colatina, Noroeste do Estado. Todo o material era transportado em um Renault Logan, atrás da central multimídia, no painel do veículo. O condutor foi preso.

Policiais militares fizeram bloqueio em diversos pontos de acesso e saída da cidade após a informação de que o Logan estaria de passagem pelo município, transportando armas ou drogas. Um veículo Sandero, que fazia parte do comboio, já havia sido abordado em Ibatiba, Sul do Estado, transportando 7 pistolas.

Em Colatina, a viatura da PM que estava posicionada na cabeceira da Segunda Ponte visualizou o Logan trafegando na BR 259. O veículo foi abordado próximo ao radar. Os militares encontraram dentro do carro, próximo ao tanque de combustível, um pino de cocaína. O motorista recebeu inicialmente voz de prisão por posse e uso de entorpecente.

Durante as buscas no veículo, os PMs foram informados que uma viatura da Polícia Federal seguia para o local com o objetivo de fazer uma busca minuciosa. Os policiais federais encontraram as pistolas, os carregadores e a munição escondidos no painel do Logan. A PM informou que o suspeito foi entregue aos agentes da PF e conduzido para Vitória.