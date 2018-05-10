Operação da PF contra racismo cumpre mandado em Vila Velha

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Bravata, que tem por objetivo combater os crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo praticados na internet. Um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão são realizados em cinco cidades do país, entre elas Vila Velha, na Grande Vitória. Cerca de 60 Policiais Federais participam da operação que também acontece em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Santa Maria (RS).

Em Vila Velha, a operação cumpre um mandado de busca e apreensão. A investigação teve início com base em fatos que ocorreram após a deflagração da Operação Intolerância, em 2012, quando foi verificado que outros indivíduos, aparentemente associados àqueles que haviam sido presos na operação, continuaram a praticar crimes por meio dos mesmos sites e fóruns na internet, tendo inclusive criado novos ambientes virtuais para a prática destes delitos.

Operação Bravata, da Polícia Federal, realiza mandados de busca e apreensão em Vila Velha Crédito: Divulgação/PF

Os indivíduos investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, ameaça, racismo e incitação ao crime, tendo em vista que nos sites e fóruns mantidos na internet incentivam a prática de crimes como: estupro, assassinato de mulheres e negros, e terrorismo. Há evidências de que os criminosos foram responsáveis por ameaças de bomba encaminhadas a diversas universidades do país. A soma das penas dos crimes investigados podem chegar aos 39 anos de prisão.

O preso será conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR onde permanecerá à disposição da Justiça.