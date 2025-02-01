Operação da Lei Seca tem dois presos e mais 1,2 mil veículos abordados no ES

"Diversas ações de abordagem e blitze foram realizadas em todo o Espírito Santo durante o mês de janeiro, com objetivo de aumentar a fiscalização viária no Estado e reduzir as mortes no trânsito. Resultados já estão sendo obtidos. Um grupo de trabalho foi criado integrando diversos órgãos do Governo do Estado, que discutem, semanalmente, ações para o avanço nesta diminuição e monitoram os dados diários de óbitos no trânsito", divulga a Sesp.