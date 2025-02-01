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Segurança no trânsito

Operação da Lei Seca tem dois presos e mais 1,2 mil veículos abordados no ES

Blitze integradas em foram montadas em Vitória, Serra e Guarapari com foco, especialmente, na identificação de condutores alcoolizados

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2025 às 13:11
Operação na Serra, em Vitória e em Guarapari resultou em pelo menos duas prisões
Operação na Serra, em Vitória e em Guarapari resultou em pelo menos duas prisões Crédito: Divulgação / Sesp
Uma operação integrada do Programa Força Pela Vida, contra o uso de álcool combinado com direção e transporte clandestino de passageiros, terminou com dois motoristas presos, autos de infração de trânsito e mais de 1,2 mil veículos abordados na Grande Vitória. A ação da Lei Seca foi realizada entre a noite de sexta-feira (31) e a madrugada deste sábado (1) e contou com mais de 60 agentes de segurança.
Pontos de abordagens foram montados em VitóriaSerra e Guarapari. Segundo a Secretária de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), a fiscalização de trânsito foi realizada com o objetivo de “sensibilizar os condutores sobre a importância de respeitar as regras de trânsito e promover a segurança nas vias, especialmente diante do aumento de acidentes de trânsito relacionados à combinação de álcool e direção”
As principais infrações flagradas pelos servidores durante as blitze foram circulação de veículos com licenciamento vencido e recusas ao teste do bafômetro, que chegaram a 79 casos, em 1.225 feitos. Em três situações, os condutores foram autuados criminalmente. No ponto da Avenida Eudes Scherrer, na Serra, um condutor de 41 anos realizava transporte irregular de passageiro. Ele assinou um Termo Circunstanciado, foi liberado no local da abordagem e vai responder na Justiça.
Na mesma via da Serra, um homem de 33 anos se recusou a fazer o teste de etilômetro, sendo que os policiais realizaram o auto de constatação de embriaguez, por conta dos sinais apresentados, e o mesmo foi conduzido à delegacia, sendo levado, posteriormente, ao sistema prisional.
Em Vitória, no ponto de abordagem da Avenida Dante Micheline, em Jardim da Penha, um homem de 27 anos conduzia uma motocicleta com chassi e placa adulterados. Ele foi preso e autuado em flagrante por adulteração de veículo, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Redução de mortes no trânsito capixaba

Segundo a Sesp, 49 mortes foram registradas no trânsito do Estado em janeiro de 2025. No mesmo período do ano passado foram 54 óbitos, o que representa uma redução de 9,3% nos registros. De acordo com a pasta de segurança pública, os números refletem as ações como as realizadas durante a sexta-feira e a madrugada deste sábado.
"Diversas ações de abordagem e blitze foram realizadas em todo o Espírito Santo durante o mês de janeiro, com objetivo de aumentar a fiscalização viária no Estado e reduzir as mortes no trânsito. Resultados já estão sendo obtidos. Um grupo de trabalho foi criado integrando diversos órgãos do Governo do Estado, que discutem, semanalmente, ações para o avanço nesta diminuição e monitoram os dados diários de óbitos no trânsito", divulga a Sesp.

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