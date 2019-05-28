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Ação no Estado

Operação Cronos II: 52 suspeitos detidos por crimes no ES

A ação, de âmbito nacional, cumpriu mandados de prisão contra autores de feminicídio e homicídio em todo o Estado
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

28 mai 2019 às 20:28

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 20:28

Operação Cronus II: 52 foram detidos no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Pelos menos 52 suspeitos foram detidos após a Operação Cronos II, realizada na manhã desta terça-feira (28) em municípios do Espírito Santo. A ação, de âmbito nacional, cumpriu mandados de prisão contra autores homicídio em todo o Estado.
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Ao total, de acordo com a Polícia Civil, 10 foram presos por homicídio e 26 por porte ilegal de arma e estupro. Outros nove foram detidos em flagrante também por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.Durante a operação também foram apreendidos um menor de idade, por homicídio, cinco por outros crimes e um adolescente em flagrante.
Operação Cronos II - 52 suspeitos detidos por crimes no ES
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De acordo com a polícia, não houve prisões por feminicídio. "A captura saiu pra prender, mas nem sempre a caça é encontrada, nem sempre você encontra aquela pessoa que você está na busca de prender. Isso é normal no nosso trabalho. Mas essas prisões estão sendo feitas desde o início do ano",justificou o delegado-feral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.
VÍDEO
Segundo o Superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), delegado João Calmon, na Grande Vitória foram cumpridos oito mandado de prisão por homicídio, sendo três em Vitória, dois em Vila Velha, um em Cariacica e mais dois na Serra.
“A ação aconteceu de forma simultânea na Grande Vitória e também no interior do Estado para tirar esses homicidas de circulação”, destacou.
As Delegacias de Crimes Contra a Vida participaram da operação, e o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, destacou que durante as prisões dois suspeitos de matarem um jovem a facadas, no dia 13 de abril, foram presos.
“Três suspeitos se envolveram em uma briga em um quiosque em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, esfaquearam uma pessoa que veio a óbito. Nós conseguimos prender dois deles, um ainda está foragido”, relatou.
Durante a ação, a polícia apreendeu um revólver, drogas, um carro, aparelhos celulares, computador, notebook, entre outros objetos. A operação contou com a participação de 225 policiais civis.
OS NÚMEROS 
A operação contou com 225 policiais civis e 81 viaturas. No país, foram presos 968 pessoas, sendo 881 por mandado de prisão por homicídio e 56 por feminicídio, além de 31 menores apreendidos. 
APREENSÕES
Durante a ação, a polícia apreendeu um revólveres, drogas, um carro, aparelhos celulares, computador, notebook, entre outros objetos. 
DELEGADOS FALAM SOBRE OPERAÇÃO NO ES

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