Operação contra pedofilia: quatro homens presos no Espírito Santo

Polícia realiza operação em cidades do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Quatro* homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira (17) suspeitos de consumir e compartilhar pornografia infantil. As prisões ocorreram durante Operação Luz na Infância II, deflagrada em dez municípios do Espírito Santo. Além das prisões, policiais cumpriram 13 mandados de busca apreensão.

[* Erramos: anteriormente foi publicado equivocadamente que 16 homens foram presos]

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e contou com o trabalho de 49 policiais e três peritos. Os suspeitos eram monitorados pela polícia há algum tempo. Detalhes sobre as buscas não foram divulgadas pela polícia.

Sérgio Veronez, de 52 anos, foi preso em casa em Vila Velha Crédito: Divulgação

Em Vila Velha, um técnico em prótese dentária identificado como Sérgio Veronez, de 52 anos, foi preso em flagrante. Na casa dele foram apreendidos fotos e vídeos de conteúdo pornográfico infantil. Segundo a polícia, o homem é suspeito de compartilhar as mídias de crianças nuas e teria admitido o crime.

Também no município canela-verde, o porteiro Humberto Luz dos Santos, de 53 anos, teve o celular recolhido e, no aparelho, imagens de pornografia infantil foram encontradas. A polícia contou que Humberto teria compartilhado o material durante a madrugada desta quarta-feira (16). O acusado relatou que costuma compartilhar o conteúdo há cerca de um ano.

Segundo apurado, o aposentado José Carlos Duarte de Souza, de 68 anos, ao ser preso em flagrante por agentes que realizam a operação, teria dito que "fazia isso (consumir pornografia infantil) como um hobby, para passar o tempo" e emendou dizendo que suas atitudes "são coisas que a natureza oferece."

Humberto, Marco e José foram presos nesta quinta-feira (17) Crédito: Montagem sobre fotos de Divulgação

E foi também na capital do Estado que o publicitário Marco Antônio dos Santos, de 47 anos, foi preso em flagrante. Com ele os policiais encontraram materiais que estavam armazenados em um computador do escritório onde trabalha. O publicitário alega que era consumidor de conteúdo erótico, porém, nega que tenha consumido material de crianças e adolescentes.

Os quatro homens presos em flagrantes foram autuados por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e podem pegar até 10 anos de cadeia.