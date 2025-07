Operação Forte

Operação contra lideranças do tráfico cumpre mandados em morros de Vitória

Polícia Civil divulgou que foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, com objetivo de combater o tráfico de drogas nos bairros Forte São João e Romão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (11), a Operação Forte – para combater o tráfico de drogas nos bairros Forte São João e Romão, em Vitória . Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra lideranças do tráfico de entorpecentes da região.>

A ação foi conduzida pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), em parceria com a Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/SESP), e contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Divisão de Escolta e Recaptura (Derp/Recap) da Polícia Penal. A operação está em andamento.>