Operação contra homicídios e feminicídios tem 90 presos no ES

Operação da Polícia Civil Crédito: Glacieri Carrareto

Espírito Santo realizou nesta sexta-feira (24) a operação "Cronos" em todos os municípios do Estado. Durante a operação, foram presas 90 pessoas envolvidas em crimes de homicídio, violência contra a mulher e dentre outros, sendo 85 adultos presos e cinco adolescentes apreendidos. Com os acusados os agentes encontraram 13 armas, 173 gramas de maconha, 238 gramas de cocaína e 100 gramas de crack. A Polícia Civil dorealizou nesta sexta-feira (24) a operação "Cronos" em todos os municípios do Estado. Durante a operação, foram presas 90 pessoas envolvidas em crimes de homicídio, violência contra a mulher e dentre outros, sendo 85 adultos presos e cinco adolescentes apreendidos. Com os acusados os agentes encontraram 13 armas, 173 gramas de maconha, 238 gramas de cocaína e 100 gramas de crack.

A ação começou já durante as primeiras horas do dia e foi encerrada em todo o Estado por volta das 18 horas. Todos os departamentos da Polícia Civil do ES se envolveram com a ação. Cerca de 372 policiais civis formando equipes distribuídas em 138 viaturas trabalharam na operação.

Também fizeram parte da operação a Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), a Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC), a Polícia Especializada (SPE) e as Superintendências Norte, Sul, Noroeste e Serrana do ES.