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Cronos

Operação contra homicídios e feminicídios tem 90 presos no ES

Realizada pela Polícia Civil, 372 policiais cumpriram mandados de prisão em todos os municípios do Espírito Santo

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 21:10
Operação da Polícia Civil Crédito: Glacieri Carrareto
A Polícia Civil do Espírito Santo realizou nesta sexta-feira (24) a operação "Cronos" em todos os municípios do Estado. Durante a operação, foram presas 90 pessoas envolvidas em crimes de homicídio, violência contra a mulher e dentre outros, sendo 85 adultos presos e cinco adolescentes apreendidos. Com os acusados os agentes encontraram 13 armas, 173 gramas de maconha, 238 gramas de cocaína e 100 gramas de crack.
A ação começou já durante as primeiras horas do dia e foi encerrada em todo o Estado por volta das 18 horas. Todos os departamentos da Polícia Civil do ES se envolveram com a ação. Cerca de 372 policiais civis formando equipes distribuídas em 138 viaturas trabalharam na operação.
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Também fizeram parte da operação a Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), a Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC), a Polícia Especializada (SPE) e as Superintendências Norte, Sul, Noroeste e Serrana do ES.
De acordo com a Polícia Civil, a operação surgiu devido a Lei Maria da Penha estar aniversariando neste mês. Esta é a primeira operação que tem como foco o cumprimento de mandados contra autores de homicídios em geral e qualificados pelo feminicídio, além de cumprimento de mandados de prisão relativos ao descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

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