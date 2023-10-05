Grupo criminoso que pratica roubos na Serra é identificado pela polícia

João Vitor Muller, de 19 anos, foi preso na última sexta-feira (29) por suspeita de integrar o grupo criminoso que realiza roubos na Serra. O simulacro de revólver foi encontrado na casa dele. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra autores de roubos cometidos no município da Serra , a Polícia Civil, por meio do Distrito Policial de Jardim Limoeiro, realizou nesta quinta-feira (5) a Operação Cavalo de Aço. As equipes realizaram buscas na casa dos gêmeos suspeitos de integrarem o grupo criminoso. Eles não estavam no local, mas os policiais apreenderam dois celulares, que serão encaminhados para a perícia.

Um dos crimes atribuídos ao grupo criminoso foi cometido no dia 2 de agosto, em Serra Sede. Na data do fato, os suspeitos chegaram de moto e tentaram assaltar um casal que passava a pé. Entretanto, os assaltantes foram flagrados por uma guarnição da Polícia Militar (PMES), que realizava patrulhamento. Logo depois, o grupo fugiu.

As investigações indicaram que os envolvidos nos crimes possuem vários endereços nos municípios de Fundão, Vitória, Serra e Cariacica. Nos crimes, eles agiam sempre em grupo e usando motocicletas. Após isso, a polícia entrou com o pedido de prisão preventiva dos investigados.

O pedido foi aceito pela Justiça e, na última sexta-feira (29), um dos investigados, João Vitor Muller, de 19 anos, foi preso. Ele foi encontrado em casa, na localidade Praia Grande, em Fundão, onde os policiais também apreenderam um simulacro de revólver e uma moto com restrição de furto e roubo.

“Nossas investigações apontam que existe um grupo criminoso formado por quatro indivíduos, que está cometendo roubos em diversos bairros do município da Serra. Os investigados são todos maiores de idade, sendo que dois são irmãos gêmeos”, explicou o titular da Distrito Policial de Jardim Limoeiro, delegado Josafá da Silva.

O jovem detido foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação, além do cumprimento do mandado de prisão pelo crime de roubo. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para o sistema prisional.