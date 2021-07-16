Veja os 20 pontos que receberão câmeras para flagrar crimes na Serra

Câmera de videomonitoramento: Serra vai implantar cerco de inteligência Crédito: Arquivo

O município da Serra , devido à grande extensão territorial e onde se concentra a maior população do Espírito Santo , recebe diariamente grande fluxo de veículos, também pelo fato de ser abrangido por duas rodovias — ES 010 e BR 101. Apesar das vantagens, a movimentação acaba acarretando maior facilidade para que a cidade se torne rota de fuga de criminosos.

mapeou os 20 pontos que receberão as câmeras do Cerco Eletrônico. O sistema será integrado às já existentes 14 câmeras do governo do Estado no município. Por este motivo, a Prefeitura da Serra , com base nas informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) sobre os locais de maior receptação de carros roubados e furtados e as principais rotas de fugas,. O sistema será integrado às já existentes 14 câmeras do governo do Estado no município.

O Cerco Inteligente da Serra disponibilizará as imagens para os comandos das forças de segurança que atuam na cidade para que a ação contra criminosos seja mais rápida e efetiva. As câmeras serão instaladas nas principais vias da cidade.

Sobre o assunto, o prefeito do município, Sérgio Vidigal, comentou na manhã desta sexta-feira (16) à CBN Vitória, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz. "A Serra é a cidade com maior índice de roubos de carro do Estado e tem também o maior valor de seguro automotivo da Grande Vitória. Por isso o cerco eletrônico é tão importante. Com ele, a Secretaria de Segurança terá acesso em tempo real às imagens das nossas vias. Um trabalho totalmente integrado", disse.

"Os 20 pontos, que representam aproximadamente de 90 a 100 câmeras, foram mapeados baseados também no fluxo de automóveis e também acabam se interligando. A Serra tem hoje licenciados um pouco mais de 220 mil veículos e pela extensão passa, somente na BR 101, 55 mil veículos por dia. Temos hoje o maior fluxo de furto e roubo de veículos da região metropolitana, extremamente alto" Sérgio Vidigal - Prefeito da Serra

Segundo Vidigal, além de combater este tipo de crime, a Serra ainda lida diariamente com o enfrentamento ao tráfico de drogas, que tem um impacto muito grande na violência na cidade. "Lembrando que a nossa apólice de seguro é a maior da Grande Vitória, devido a essa vulnerabilidade a furtos de automóveis. Com a redução destes e outros crimes podemos permitir que a cidade seja muito mais atraente para novos investimentos para moradia e empresas", continuou.

SEMÁFOROS

Além dos 20 pontos, o chefe do Executivo municipal indicou que serão instalados, em 10 semáforos com maior fluxo, câmeras que possam fazer a contagem de veículos. "Isso vai facilitar muito, inclusive se houver algum tipo de acidente nessas pistas, fazendo com que a gente possa identificar, por exemplo, quem avançou o sinal. O que queremos nesse momento é reduzir o número de acidentes que levam vidas e também reduzir o número de furtos de veículos dentro da Serra", afirmou o prefeito.

Sobre as câmeras presentes nos semáforos, Vidigal indicou que elas também fotografam e fazem a contagem de veículos que passam por minuto. A ideia é transformar a Serra em uma cidade com trânsito inteligente, tornando possível, com a análise dos semáforos, ampliar ou reduzir o temporizador existente, ou mesmo criar novas rotas.

"Segundo o contrato, também iremos contratar câmeras de 360 graus para escolas do município. Em um primeiro momento não teremos em todas elas, mas nas escolas que promovem ocorrências de violência e nas com maior número de alunos", pontuou.

PREVISÃO E CUSTOS

A previsão de instalação do cerco, segundo Sérgio Vidigal, está entre 60 e 90 dias. "A prefeitura não está comprando equipamentos, está em um processo de locação e manutenção por conta da empresa que ganhar a licitação. A previsão nossa é que a gente vá dispensar, por ano, uma média de R$ 5 milhões, um pouco mais de R$ 400 mil por mês, para fazer esse investimento que com certeza terá um impacto extremamente positivo para o município e para o turismo", disse.

Neste momento já existem câmeras de videomonitoramento funcionando na Serra, mas a grande parte, segundo o prefeito, não é de tanta tecnologia como serão as novas. "A nossa proposta é que, com o passar do tempo, a gente possa fazer uma troca de todas elas. Em um primeiro momento o que foi feito foi recuperá-las. A gente tinha um pouco mais de 28 câmeras funcionando no mês de janeiro. Como a serra tem 170 câmeras de videomonitoramento, estamos trabalhando para que até agosto todas elas estejam funcionando", acrescentou.

No total, com as do cerco e as das escolas, serão mais de 200 câmeras em operação. "São ferramentas importantes, que vão acrescentar na segurança de forma geral, não só quanto aos furtos de veículos", disse o chefe do Executivo.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Ainda de acordo com Vidigal, em 2011 foi implantada na Serra uma central de videomonitoramento que funciona 24h por dia e em todos os dias da semana. Com isso, todas as novas câmeras serão integradas.

"Estamos chegando agora a 200 km de fibra ótica, o que vai permitir uma cobertura muito boa em relação a melhorar a qualidade do monitoramento. E quando o Governo do Estado integrar as câmeras que vai implantar na ES 010, vamos também integrar o nosso sistema ao sistema do Detran, para que tanto eles possam ter disponibilizadas imagens como para que nós tenhamos no videomonitoramento as imagens do cerco que será implementado por eles", frisou.

GUARDA MUNICIPAL

Questionado em entrevista sobre aumentar a frota da Guarda Municipal, Vidigal afirmou que no momento em que assumiu o mandato atual havia 96 guardas municipais, e hoje que há 152. "Estamos preparando um concurso público para mais 150 guardas e também para agentes de trânsito, que só temos 57. Essa ampliação não ocorre com tanta rapidez porque exige concurso e capacitação. Também queremos implementar a Guarda Civil Municipal Comunitária. Queremos que funcione 24h por dia, sendo que hoje às 22h encerram todas as atividades da guarda", finalizou.

CONFIRA A LOCALIZAÇÃO DOS 20 PONTOS DO CERCO DE INTELIGÊNCIA