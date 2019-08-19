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Grande Vitória

Onze pessoas foram baleadas ou esfaqueadas em menos de 12 horas

Nove pessoas foram vítimas de tentativa de assassinato e duas foram esfaqueadas em assaltos na noite de domingo (18) e a madrugada desta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 03:37

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

19 ago 2019 às 03:37
Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Elis Carvalho | Gazeta Online
Em menos de 12 horas, 11 pessoas foram vítimas da violência e ficaram feridas na tarde deste domingo (18) e na madrugada desta segunda-feira (19) na Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, nove pessoas foram baleadas durante tentativas de assassinato e duas foram esfaqueadas em tentativas de latrocínio – roubo seguido de morte.
Os crimes foram registrados na Serra, Vitória, Cariacica, Guarapari e em Cariacica pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
SAIBA ONDE ACONTECERAM OS CRIMES
Horário: não informado
Vítima: Homens de 21 e 24 anos
Local: Balneário de Meaípe, em Guarapari
Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo
Horário: 16h40
Vítima: Homem de 18 anos
Local: Rua José Piverde, Praia de Carapebus, na Serra
Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo
Horário: 21h15
Vítima: Adolescente de 15 anos
Local: Rua Florêncio da Conceição, Santo Antônio, na Serra
Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo
Horário: 22h02
Vítima: Uma mulher de 48 anos, dois homens de 62 e 42 anos, um adolescente de 17 anos
Local: Rua Presidente Dutra, Jardim Carapina, na Serra
Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo
Horário: 01h30
Vítima: Homem de 46 anos
Local: Jardim Campo Grande, Cariacica
Crime: Tentativa de latrocínio com faca
Horário: 02h30
Vítima: Homem de 23 anos
Local: Escadaria dos Trabalhadores, Bonfim, em Vitória
Crime: Tentativa de assassinato por arma de fogo
Horário: 03h50
Vítima: Homem de 20 anos
Local: Praia do Canto, Vitória
Crime: Tentativa de latrocínio com faca

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