Onze pessoas foram baleadas ou esfaqueadas em menos de 12 horas

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Elis Carvalho | Gazeta Online

Em menos de 12 horas, 11 pessoas foram vítimas da violência e ficaram feridas na tarde deste domingo (18) e na madrugada desta segunda-feira (19) na Grande Vitória.

De acordo com a Polícia Civil , nove pessoas foram baleadas durante tentativas de assassinato e duas foram esfaqueadas em tentativas de latrocínio – roubo seguido de morte.

Os crimes foram registrados na Serra, Vitória, Cariacica, Guarapari e em Cariacica pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ).

SAIBA ONDE ACONTECERAM OS CRIMES

Horário: não informado

Vítima: Homens de 21 e 24 anos

Local: Balneário de Meaípe, em Guarapari

Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo

Horário: 16h40

Vítima: Homem de 18 anos

Local: Rua José Piverde, Praia de Carapebus, na Serra

Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo

Horário: 21h15

Vítima: Adolescente de 15 anos

Local: Rua Florêncio da Conceição, Santo Antônio, na Serra

Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo

Horário: 22h02

Vítima: Uma mulher de 48 anos, dois homens de 62 e 42 anos, um adolescente de 17 anos

Local: Rua Presidente Dutra, Jardim Carapina, na Serra

Crime: Tentativa de homicídio por arma de fogo

Horário: 01h30

Vítima: Homem de 46 anos

Local: Jardim Campo Grande, Cariacica

Crime: Tentativa de latrocínio com faca

Horário: 02h30

Vítima: Homem de 23 anos

Local: Escadaria dos Trabalhadores, Bonfim, em Vitória

Crime: Tentativa de assassinato por arma de fogo

Horário: 03h50

Vítima: Homem de 20 anos

Local: Praia do Canto, Vitória