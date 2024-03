Veja vídeo

Ônibus 'sorveteria itinerante' é incendiado por encapuzado em Vila Velha

Veículo estava estacionado no bairro Ibes; segundo proprietária, incêndio começou na madrugada deste domingo (3) e foi intencional

Um ônibus foi incendiado na madrugada do último domingo (3) no bairro Ibes, em Vila Velha. O veículo não era de passageiros, funcionava como sorveteria itinerante em pontos da cidade e em eventos. A empreendedora Cristina Nonnis disse não saber qual poderia ter sido o motivo da ação. A Polícia foi acionada pela vítima e vai investigar o caso.

O ônibus estava estacionado na rua Hortilio Carvalho, em frente a casa do irmão de Cristina, que na hora do incêndio não estava na residência. A mulher chegou ao local em menos de 15 minutos, após ter sido acionada pelo dono de um trailer de hambúrgueres que trabalha na região. Uma câmera de segurança da rua registrou o momento em uma pessoa encapuzada se aproxima do ônibus e logo depois as labaredas começam.

Quem fez isso, fez intencionalmente, foi premeditada, apagou luzes do poste e tudo Cristina Nonnis • Empreendedora, dona do ônibus

De acordo com Cristina, o Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, mas o material do ônibus pegou fogo muito rápido e o veículo queimou completamente.

O ônibus funcionava de maneira itinerante há um ano e três meses. A Cristina contou que queria começar um negócio próprio para aumentar a renda e melhorar de vida.

Vendi o carro, peguei empréstimo, peguei que tinha e montei. A ideia era levar doçura, sorvete, alegria, para onde fosse possível, de forma móvel Cristina Nonnis • Empreendedora, dona do ônibus

Ônibus de sorvete é incendiado por encapuzado em Vila Velha. (Divulgação/Arquivo Pessoal)

A empreendedora trabalhava com o irmão, que dirigia e ajudava no que fosse preciso. A dupla tinha ponto fixo no bairro Itapuã, também em Vila Velha.

A responsável pelo veículo fez Boletim de Ocorrência (BO) e espera que o caso seja esclarecido. Agora, está providenciando a retirada da carcaça queimada da rua.

A Polícia Civil informou que, caso o crime tenha sido registrado pela vítima em uma delegacia, será investigado pelo Distrito de Polícia onde ocorreu o incidente.

O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas minuciosamente.

*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

