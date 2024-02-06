O que disse à PF o capixaba que sugeriu vaquinha para matar Lula

Delegado Lorenzo Esposito responsável pelas investigações Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em um primeiro momento, o jovem pode responder criminalmente por ameaça e incitação ao crime. O que vai acontecer com ele ainda será decidido após a análise do material apreendido pela PF, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, um celular e um computador. Após ser interrogado, o investigado não foi preso.

"Ele confessou os fatos e disse que eram apenas bravatas. Alegou não chegou a dar início a nenhum plano, que era só um desabafo nas redes sociais, mas o material vai ser encaminhado para a perícia, vai ser analisado o conteúdo para ver se de fato ele cometeu algum outro crime, além desses dois crimes que eu já citei, de ameaça e de incitação ao crime", afirmou Esposito.

Homem é alvo de operação após sugerir vaquinha para atirar em Lula Crédito: Polícia Federal

A equipe da Delefaz, encarregada da operação, cumpriu as ordens judiciais expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares, na residência do suspeito em Aracruz, no bairro Bela Vista. “A princípio ele já foi ouvido, já foi interrogado, admitiu, confessou e alegou que não passou desses comentários nas redes sociais. Então vai ser analisado o conteúdo desse material para tomar a decisão do que vai ser feito em seguida”, concluiu o delegado.

O nome da Operação Eco faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais.