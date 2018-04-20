Nos EUA, jovem acolhido por família espanca mãe e filho até a morte

Jovem já havia sido diagnosticado com transtorno mental após socar e ameaçar a própria mãe Crédito: Divulgação/Otter Tail County Sheriffs Office

Um jovem que foi acolhido por uma família de Minnesota, nos Estados Unidos, espancou a mulher e seu filho que o receberam até a morte com uma chave inglesa. Após ser acusado pela polícia nesta quinta-feira (19) pelos dois homicídios, William Lynn Hillman, de 21 anos, disse que cometeu os crimes porque os dois eram "esquisitos", segundo o jornal New York Post.

Denise McFadzen, de 42 anos, e seu filho, Dalton McFadzen, de 21, foram encontradas por volta das 5h da manhã de terça-feira (17) em uma casa em Gorman Township, a cerca de 160 quilômetros do condado de Cass, onde Hillman foi diagnosticado com uma tipo de transtorno mental. Em 2016, ele deu socos na própria mãe a ameaçou matá-la.

O corpo de Denise foi encontrado fora da casa da família. Já o filho foi encontrado em uma cama dentro da residência. Ambos foram espancados na cabeça com uma chave inglesa, que depois foi encontrada coberta de sangue.

Após o crime, o jovem foi até uma casa nas proximidades e chamou a polícia. Ele disse aos policiais que havia feito uma coisa ruim e que precisava ser preso. Durante o interrogatório, Hillman pediu desculpas pelos assassinatos, segundo a denúncia. "Sinto muito. Me desculpe, eu fiz isso", disse Hillman.