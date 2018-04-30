No último culto, pastor disse que crença evitou depressão após tragédia

Culto realizado no dia seguinte à morte dos irmãos em Linhares Crédito: Reprodução/Facebook

No último domingo (22), dia seguinte à morte do filho e do enteado após um incêndio, o pastor George Alves fez um culto evangélico na Igreja Batista Vida e Paz, em Linhares, onde atua. Nas mensagens aos fiéis, disse que, a partir da tragédia, ganharia "multidões para o Senhor" e que não ficou depressivo graças à crença.

"Os pastores falaram que eu preciso de um tempo para refrescar a cabeça. Como eu vou descansar? Eu tô acelerado, estou com meu pé cheio de bolha (...) porque eu estou andando de um lado para outro pensando: 'Deus, como eu posso usar isso que o senhor fez para ganhar multidões para o Senhor? Como vamos ganhar essa cidade para o Senhor? É isso que eu estou pensando. Deus, me dá uma estratégia. Levanta o povo dessa cidade, usa isso ao seu favor, usa isso para o bem", disse.

Trechos do culto foram gravados por membros da igreja e publicados em redes sociais. Em um dos vídeos, é possível ver que a maioria das cadeiras estava ocupada. Seis dias depois, o pastor seria preso por atrapalhar as investigações da polícia.

Em outra parte do discurso, o pastor diz que, não fosse sua crença, estaria depressivo por conta da tragédia.

"Não temos tempo para nos enfiarmos numa caverna, para parar. Não, porque o Deus que está nas nossas vidas nos dá força. É ele que nos levanta, é ele que nos dá ânimo, é ele que nos faz estar aqui, em pé. Não pelas minhas forças, não pela minha vontade, não como homem natural, mas como homem sobrenatural. Porque, como homem natural, eu estaria agora dopado de remédios, depressivo, num quarto de hospital. Mas eu sigo um Deus que vive e ele está neste lugar", falou.