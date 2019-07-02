Um ônibus foi incendiado por criminosos no ponto final do bairro Tabuazeiro , em Vitória , na noite desta segunda-feira (01). O ataque seria uma represália após policiais militares da Força Tática trocarem tiros com criminosos em uma escadaria da região do Morro do Macaco, resultando em um suspeito de 25 anos baleado e preso.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 19h40 quando os militares trocaram tiros na Escadaria José Machado. Eles faziam um patrulhamento a pé no local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, segundo a PM, quando identificaram homens armados circulando pela região.

O suspeito de entrar em confronto com a polícia estava no alto da escadaria, com uma pistola na mão e um rádio comunicador na outra, conforme a ocorrência registrada pelos militares. Ao darem voz de prisão ao suspeito, ele reagiu atirando cerca de 10 vezes em direção à polícia.

Your browser does not support the audio element. Ônibus é incendiado após suspeito ser baleado no Morro do Macaco

Bandidos colocam fogo em ônibus de Vitória Crédito: Internautas

Os militares reagiram e, nessa troca de tiros, o suspeito acabou baleado nos membros inferiores. A ocorrência não deixa claro em qual parte do corpo o criminoso foi baleado. Ele foi socorrido pela polícia e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência, onde permanece internado sob escolta policial.

Com o suspeito a PM encontrou uma pistola calibre 9 milímetros, de fabricação turca e com a numeração raspada, além de drogas. A ocorrência foi registrada no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

ATAQUE





Horas mais tarde, por volta das 22h30, dois criminosos foram até o ponto final, na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, onde incendiaram um ônibus. Segundo a polícia, o ataque foi em vingança ao trabalho dos PMs.

Segundo testemunhas, os bandidos chegaram vestidos com roupas pretas, armados e um deles com um galão de gasolina na mão. O motorista, 58 anos, e o cobrador, de 23, estavam do lado de fora do veículo. Os bandidos ordenaram que os dois se afastassem e em seguida atearam fogo coletivo.

Bandidos colocam fogo em ônibus de Vitória Crédito: Internautas

Antes do incêndio, os suspeitos também teriam mandado comerciantes próximos abaixarem as portas dos comércios. Após o crime, os suspeitos fugiram correndo em direção ao Morro do Macaco.

SUSTO

A cena deixou moradores do bairro Tabuazeiro assustados. Uma dona de casa, que por medo pediu para não ser identificada, contou que estava em casa, quando ouviu o barulho do ônibus pegando o fogo.

“Ouvi um barulho muito forte, parecido com o de uma explosão e logo em seguida, vimos muita fumaça. Fui na varanda e o cheiro da fumaça era muito forte. Minha irmã, que mora no mesmo terreno que o meu, veio correndo apavorada achando que uma botija de gás tinha explodido. Isso é de deixar a gente em pânico mesmo. É algo grave. Corremos perigo”, desabafou.

POLÍCIA

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Procurada, a Polícia Militar informou por nota que tem intensificado as ações repressivas na região do Morro do Macaco e entorno, resultando em diversas apreensões e prisões.



