Fiscalização

Nenhum celular é encontrado em presídios do ES durante ação nacional

Operação Mute mobilizou 169 servidores e vistoriou mais de 2.500 detentos em quatro unidades prisionais capixabas entre os dias 30 de junho e 2 de julho

Nenhum aparelho celular foi encontrado nas quatro unidades prisionais fiscalizadas do Espírito Santo durante a 8ª fase da Operação Mute. A ação, que busca eliminar a comunicação ilegal dentro dos presídios, ocorreu simultaneamente em todos os estados do país entre os dias 30 de junho e 2 de julho, e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). >

No Espírito Santo, a operação foi conduzida pela Secretaria da Justiça (Sejus) em parceria com a Polícia Penal do Estado. Ao todo, 169 servidores participaram das revistas em quatro unidades prisionais: Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV5), Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2) e Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA1). Foram vistoriadas 368 celas e revistados 2.568 detentos.>