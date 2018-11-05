'Não foi coincidência', diz negra que teve reserva negada em Vitória

Estudante e amiga negras não conseguiram reserva para comemorar o aniversário; duas amigas brancas delas testaram pedir a reserva e conseguiram Crédito: Pixabay | Imagem ilustrativa

A estudante de 25 anos que acusa o promoter de uma casa noturna de Vitória de racismo disse que não foi coincidência a forma como ela e uma amiga tiveram vagas negadas para entrar no local no dia do seu aniversário e, ao mesmo tempo, duas amigas brancas tiveram reservas aceitas.

A jovem, que prefere não se identificar, lembra que mandou a mensagem pedindo reserva para comemorar o aniversário no dia 13 de junho, com 15 dias de antecedência e teve o pedido negado pelo promoter André Luiz Neves Leão Borges, de 32 anos - que atende os clientes no aplicativo de WhatsApp. Com uma dúvida na cabeça, ela pediu que uma amiga branca enviasse uma mensagem para ele, o que aconteceu no dia seguinte - quando a vaga estava disponível para ela.

Para não ter dúvidas eu pedi que uma amiga negra também mandasse a mensagem e a resposta foi a mesma que tive. Ao mesmo tempo uma terceira amiga branca mandou pediu a reserva e a mensagem foi exatamente a mesma que minha primeira amiga branca tinha recebido Estudante de 25 anos

Além dessa situação, a estudante recebeu a informação de que não poderia comemorar o aniversário durante a semana, no dia 28 de junho e que as comemorações só acontecem no fim de semana, que no caso dela estava com a agenda lotada. Quando minha amiga branca ligou disseram, no entanto, que ela poderia comemorar no próprio dia da semana que caía o aniversário. Foram respostas diferentes, não foi coincidência, relatou a estudante.

RECEIO DE DENUNCIAR

A estudante declarou que ficou com medo de denunciar no início - logo quando ocorreu a situação - mas foi incentivada por vários amigos a ir atrás da Polícia Civil com os prints que serviram como provas no inquérito que foi finalizado contra o promoter. Ela lembra que a mãe é militante de um movimento negro no Estado e que a família tem histórico de luta pela igualdade e inclusão dos negros.

A gente tem muito medo, mas tem que denunciar. É difícil falar sobre isso, mas entendo a importância para que outras pessoas negras como eu que passam por essa situação denunciem. No Brasil e no nosso Estado matam muitos jovens negros

A estudante lembra que o advogado dela está entrando com um processo na área cível pedindo indenização por danos morais da casa noturna. Ela espera uma punição que sirva como exemplo e lembra que o que era para ser uma comemoração quase virou um tormento.

Eu quase desisti de comemorar, mas minhas amigas me ajudaram. Fiz a festa em uma casa noturna de Cariacica e tive muitas homenagens e foi tudo de bom. As pessoas ficaram sensibilizadas com essa situação, algo muito diferente do que eu estava passando, pontuou.

PROMOTER NEGA ATENDIMENTO DIFERENCIADO

Além de informar que não tinha como visualizar as fotos no perfil do Whatsapp e de dizer que no perfil da casa noturna havia fotos de pessoas negras, André declarou para a polícia que recebe centenas de mensagens por dia no aplicativo e que a possibilidade de reserva depende do momento em que a pessoa envia a mensagem.

Em depoimento à polícia, André declarou que, em determinado momento, quando a estudante negra e a outra amiga da mesma cor entraram em contato, poderia não haver vagas, mas por algum cancelamento, em outro momento, as amigas brancas conseguiram.

Na delegacia, o promoter também afirmou que não recebeu nenhuma orientação da direção da casa noturna para agir de forma diferenciada e que todas as mensagens são respondidas por ele. Ele como responsável pela análise assumiu ser o responsável pelas mensagens, explicou o delegado.

O promoter vai responder o processo por racismo, por negar o serviço ao estabelecimento por causa da cor da vítima. A pena pode variar de um a três anos e ele também pode ser processado na área cível e ter que pagar indenização por danos morais à estudante.

OUTRO LADO

A reportagem do Gazeta Online tentou contato com André por meio do Instagram e aguarda um posicionamento.

O estabelecimento publicou uma nota sobre o caso na rede social. Veja na íntegra:

