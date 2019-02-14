'Não entrei na polícia para matar', desabafa PM que reagiu a assalto

Policial declara que nunca passou por situação semelhante em 20 anos na corporação Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

Santa Bárbara, em Cariacica, afirmou, em entrevista à TV Gazeta, que não entrou na polícia para matar. O militar, que não quis ser identificado, está na corporação há 20 anos e declarou que nunca passou por uma situação semelhante. Muito emocionado, o cabo da Polícia Militar de 46 anos que reagiu a um assalto e matou um criminoso , na noite desta quarta-feira (13), no bairro, emafirmou, em entrevista à, que não entrou na polícia para matar. O militar, que não quis ser identificado, está na corporação há 20 anos e declarou que nunca passou por uma situação semelhante.

"Eu não entrei na polícia para matar. Não entrei na polícia para ser rotulado como bandido. Não entrei para ser rotulado como policial truculento. Essa não é a visão que eu quero que a sociedade tenha para com a minha pessoa, o policial militar. Antes da polícia, eu sou pai de família, eu tenho dois filhos que eu amo de paixão (choro)".O PM continuou o depoimento.

A gente fica triste, a gente fica sem palavras. Eu sou ser humano como qualquer outro. Eu não esperava, não quero isso para ninguém Cabo da PM

Ainda em conversa com a TV Gazeta, o policial contou ter dado oportunidade para que os assaltantes se rendessem e "para não chegar a esse extremo". "É difícil porque eu sou um ser humano, sou pai de família. Tenho filhos para cuidar e uma vontade imensa de viver intensamente os meus dias. Não sou acima de ninguém", desabafou.

O cabo também falou sobre o momento do assalto. Eles estavam com arma em punho e vieram na minha direção anunciando o assalto e, no momento, a defesa que eu tive foi um instinto natural. Eu estava armado e minha arma é registrada. Sou militar há 20 anos e nunca me deparei com esse tipo de situação. É uma situação difícil, a gente não tem muito tempo para pensar no que vai ser feito".

Mesmo passando por toda a situação de estresse da tentativa de assalto, o policial ainda acionou o Ciodes para que providenciasse o socorro após o criminoso ter sido baleado por ele.

O CRIME

De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado por dois indivíduos, em uma motocicleta. O militar reagiu e um dos bandidos foi baleado. O outro conseguiu fugir a pé do local.

O caso aconteceu por volta das 20h30. Segundo o policial em depoimento na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, ele estava saindo de uma oficina de moto, onde foi comprar uma peça, quando dois bandidos anunciaram o assalto em cima de uma outra moto.

O cabo da PM contou que sacou a arma e deu voz de prisão. O assaltante que estava na carona da moto atirou contra o policial, que revidou e acabou atingindo o piloto da motocicleta, no braço e na axila. Ele acabou caindo do lado da moto e o comparsa conseguiu fugir correndo com a arma.

O Samu foi chamado para atender o criminoso, mas ele acabou morrendo na ambulância a caminho do Hospital São Lucas. O cabo não se feriu na tentativa de assalto.

SEGUNDO CASO NA SEMANA

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial civil estava com a filha, uma adolescente, em um Renault Duster, quando foram ao bairro, na casa de um conhecido. O criminoso abordou o policial enquanto ele estacionava na Rua Santa Mariana.

No momento em que foi anunciado o assalto, o homem já estava com a arma em punho. O policial empurrou a arma do criminoso com a mão esquerda e com a outra reagiu dando um tiro no peito do assaltante.

Durante a reação, o policial acabou levando um tiro na mão esquerda. Após ser atingido, o bandido, que ainda não foi identificado, fugiu e ainda conseguiu correr atirando contra o carro do policial. Os disparos pegaram na traseira do veículo. O bandido morreu poucos metros depois da ocorrência.