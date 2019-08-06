'Não acredito em assalto', afirma filha de pedreiro morto na Serra

Por que atiraram na cabeça dele e no coração? Não tem lógica isso.
A filha do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, não acredita que o pai tenha sido morto por causa de um assalto em Novo Horizonte, na Serra. Após chegar ao local do crime, na manhã desta terça-feira (06), a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, conversou com a imprensa.
"Não sei o que pode ter acontecido, mas não acredito em assalto para roubarem dois celulares simples: um sem chip e outro que mal ele conseguia falar. Ele ia reagir por quê?".
Assaltar o quê? Nada. Meu pai ia reagir por causa de nada? Duvido muito. Por que atiraram nele sem ele ter reagido? São muitas perguntas sem repostas. Eu quero justiça.
A filha afirmou, ainda, que espera estar completamente errada. "Eu espero que eu esteja errada e que tenha sido só um assalto. Mas eu não acredito", reforça.
O CRIME
O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Uma filha da vítima acredita que o pai não tenha reagido. Ele foi morto a poucos metros de casa.
Segundo informações da polícia, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Um bandido chegou de moto e levou uma mochila da vítima com dois celulares. O homem deixa dois filhos.
Com informações de Isaac Ribeiro