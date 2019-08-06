'Não acredito em assalto', afirma filha de pedreiro morto na Serra

Por que atiraram na cabeça dele e no coração? Não tem lógica isso. Luana dos Santos Bandeira, filha

A filha do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira , de 43 anos, não acredita que o pai tenha sido morto por causa de um assalto em Novo Horizonte, na Serra. Após chegar ao local do crime, na manhã desta terça-feira (06), a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, conversou com a imprensa.

Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, filha do pedreiro morto na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

"Não sei o que pode ter acontecido, mas não acredito em assalto para roubarem dois celulares simples: um sem chip e outro que mal ele conseguia falar. Ele ia reagir por quê?".

Assaltar o quê? Nada. Meu pai ia reagir por causa de nada? Duvido muito. Por que atiraram nele sem ele ter reagido? São muitas perguntas sem repostas. Eu quero justiça. Luana dos Santos Bandeira, filha

A filha afirmou, ainda, que espera estar completamente errada. "Eu espero que eu esteja errada e que tenha sido só um assalto. Mas eu não acredito", reforça.

O CRIME

Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro

O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Uma filha da vítima acredita que o pai não tenha reagido. Ele foi morto a poucos metros de casa.

Segundo informações da polícia, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Um bandido chegou de moto e levou uma mochila da vítima com dois celulares. O homem deixa dois filhos.