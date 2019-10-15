Corpo na Serafim Derenzi

O corpo da estudante Karoline Vitória Souza Rocha da Silva foi encontrado na rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 20:03 - Atualizado há 6 anos

Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos Crédito: Acervo pessoal

Um adolescente foi detido suspeito de matar a namorada, Karoline Vitória Souza Rocha da Silva, de 15 anos. O garoto foi encontrado pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM), na manhã desta terça-feira (15), em mandado de busca e apreensão. O bairro não foi informado pela polícia.

O corpo da menina foi encontrado com sinais de tortura, no dia 23, na rodovia Serafim Derenzi, em Vitória. Mais informações serão passadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira.

O CRIME

O corpo da adolescente foi encontrado às margens da Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na madrugada de segunda-feira (23). De acordo com informações da TV Gazeta, um vigilante que passava pelo local avistou um corpo enrolado em um lençol.

Na ocasião a Polícia Civil foi procurada e informou que o corpo já estava em adiantado estado de decomposição, o que significa que a menina não foi morta no domingo (22). Karoline também tinha duas perfurações de bala e estava com as mãos amarradas. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

Local onde corpo foi encontrado Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

PAI RECONHECEU CORPO DA FILHA

O pai da vítima contou que Karoline saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, na Serra, no sábado 21 de setembro, dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Horas depois, os parentes viram publicação na rede social indicando que ela estaria a caminho de Vitória.

A adolescente não retornou para casa no domingo (22). Os pais da jovem tentaram entrar em contato por telefone, mas não conseguiram, pois o telefone indicava que estava desligado.

Na manhã do dia 23 de setembro, o pai decidiu denunciar o desaparecimento à polícia. Quando estava a caminho da unidade policial, recebeu a foto do corpo encontrado por um vigilante.

A família foi ao Departamento Médico Legal (DML) para fazer o reconhecimento do corpo da jovem.

