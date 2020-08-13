A companheira da jovem que teve corpo queimado foi ouvida na tarde desta quinta-feira (13) na DHPM Crédito: Carlos Alberto Silva

A jovem de 21 anos, namorada de Katiuscia Silva Mota, modelo que teve o corpo queimado na Serra nesta segunda-feira (10) , foi ouvida como testemunha na tarde desta quinta-feira (13) na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) por cerca de cinquenta minutos. Ao sair do local ela preferiu não falar com a imprensa. A delegada à frente do caso, Raffaella Aguiar, também não se manifestou até o momento. De acordo com apuração da TV Gazeta o inquérito não foi instaurado e por isso não há nenhum suspeito, motivo pelo qual o nome da namorada da modelo não está sendo divulgado por A Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Namorada de modelo incendiada na Serra é ouvida pela polícia

Mais cedo, também nesta quinta (13), a mãe da modelo, Marilza Silva Mota, prestou depoimento na delegacia . À reportagem, ela afirmou que ainda não é possível tirar conclusões sobre o que aconteceu. "Eu nunca acusei ninguém. Eu penso, como mãe, que ela não se queimaria, mas não sei o que passava na cabeça dela, só ela que sabe. E a menina (companheira da modelo) estava, pelo vídeo, do lado de fora. Mas tenho que esperar falar com ela. Conheço pouco a companheira, nem moro aqui. Quero deixar claro que não estou acusando a garota", afirmou.

Ainda de acordo com Marilza Silva Mota, o quadro de saúde da filha é estável, embora a modelo siga sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato e que nenhuma atualização será divulgada durante a apuração. A PC só vai se pronunciar quando houver novas informações que possam ser repassadas à imprensa. De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a investigação do caso partiu da própria polícia, a pedido da delegada Rafaela Aguiar, titular da DHPM, que busca apurar o que aconteceu na noite em que o casal brigou. À repórter Daniela Carla, a delegada afirmou que ainda é cedo para dizer se houve algum crime.

ENTENDA O CASO

Moradora de um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, a modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, teve o corpo queimado na noite desta segunda-feira (10). Perto das 19 horas, câmeras de segurança do local registraram o momento em que ela aparece próximo à porta de vidro do prédio com o corpo já coberto pelas chamas e em desespero.

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Ao se aproximar da porta, a modelo cai no chão com o fogo sobre a roupa. Ela consegue, na sequência, retirar a blusa, porém as chamas permanecem no cabelo e em outras áreas do corpo.

A namorada de Katiuscia e moradores do local abrem a porta de vidro e rapidamente tentam apagar as chamas do corpo da vítima, que novamente cai no chão. Dois homens tentam também abafar as chamas e usam uma toalha para impedir que a mulher siga com o corpo incendiado.

Após controlarem as chamas, o resgate foi acionado e a modelo foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, no mesmo município  a unidade é referência no atendimento de pessoas com queimaduras.

CASAL BRIGAVA MINUTOS ANTES DO INCÊNDIO

As câmeras de segurança do condomínio onde a modelo e a namorada moram registraram que as duas discutiram cerca de 50 minutos antes da vítima aparecer com o corpo pegando fogo. A primeira briga aconteceu no hall de entrada do prédio, enquanto a segunda ocorreu no estacionamento. Ambas entre 18h05 e 18h10.

O que aconteceu durante o período entre esses dois registros e o incêndio ainda não está totalmente esclarecido. Até o momento, a única versão conhecida é a contada pela namorada da vítima. No Hospital Doutor Jayme Santos Neves, a mãe de Katiuscia aguarda a filha melhorar para ouvir a explicação dela e entender o que ocorreu.

A VERSÃO DA NAMORADA

Companheira de Katiuscia, a jovem de 21 anos contou que as duas brigaram por ciúmes e que a modelo estava "muito alterada" na segunda-feira (10). Segundo ela, a própria vítima causou o incêndio ao jogar frascos de um tipo de álcool no chão e, em seguida, acender um isqueiro.

Ainda de acordo com a moça, ambas sofrem com crises de ansiedade. Por esse motivo, a modelo teria tomado medicamentos que agravaram a briga entre elas. "Mas eu nunca iria fazer uma coisa dessas. Queria esclarecer que eu não fiz isso", afirmou Vitória. As duas estavam juntas há um ano.

50% DO CORPO QUEIMADO