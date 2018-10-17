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Nas partes íntimas

Mulheres tentam entrar em presídio com drogas e tubo de gel lubrificante

Ao todo foram encontrados mais de 70 buchas de maconha, fumo, comprimidos de clonazepam e um gel lubrificante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 23:59

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 23:59

Mulheres são detidas com drogas e tubo de gel lubrificante Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cinco mulheres foram detidas enquanto davam entrada na Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Xuri, para visita íntima. Durante a revista, foram encontrados mais de 70 buchas de maconha, fumo, comprimidos de clonazepam - remédio utilizado para tratar transtornos psicológicos e neurológicos - e um gel lubrificante escondidos nas partes íntimas das mulheres.
De acordo com a polícia, as agentes responsáveis pela revista já desconfiavam da postura das mulheres na fila e começaram a observá-las com mais cuidado. Uma das mulheres se recusou a passar pelo scanner, alegando estar grávida. As outras quatro passaram pelo equipamento, que identificou a presença de objetos estranhos.
Uma das mulheres tentava entrar no presídio com 32 buchas de maconha e 12 de fumo, a segunda com 12 buchas de maconha e 15 de fumo, a terceira com 15 buchas de maconha e 29 de fumo e a quarta com 15 de maconha e cerca de 50 comprimidos de clonazepam. A quinta estava com um tubo de gel lubrificante.
As cinco mulheres, que não foram identificadas, foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde serão ouvidas. Até o momento não havia informações de possíveis autuações.
Mulheres tentam entrar em presídio com drogas e tubo de gel lubrificante

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