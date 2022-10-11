Mulheres são detidas com drogas e quase R$ 4 mil em apartamento em Itapoã

Uma grande quantidade de droga foi apreendida pela Polícia em Vila Velha Crédito: Divulgação | PMES

Duas mulheres foram detidas durante uma operação da Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (11) no bairro Itapoã, em Vila Velha . As suspeitas estavam em um apartamento, onde foi apreendida uma grande quantidade de drogas.

A polícia monitorava uma das suspeitas antes mesmo da entrada no imóvel. Larissa Natália de Jesus Nunes, de 23 anos, veio do Rio de Janeiro e chegou ao Espírito Santo por uma rodoviária em Vila Velha. Ela foi seguida da rodoviária até o imóvel, onde havia uma outra pessoa esperando Larissa.

Durante as buscas no imóvel, equipes da Inteligência e Força Tática da PM encontraram

17 tabletes de maconha



Tabletes de skunk



Saco contendo um pó branco similar a cocaína



54 pedras de crack



39 pinos de cocaína



Duas buchas de maconha



Um pedaço da droga PAC



16 papelotes de PAC



R$ 3.942 em dinheiro



Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a Major Samiramins, da Polícia Militar, explicou que o PAC, nome pouco visto entre drogas apreendidas no Espírito Santo, é uma espécie de haxixe e tem sido procurada pela classe alta da Grande Vitória.

"O PAC é um haxixe, uma droga potencializada da maconha. Droga que tem sido utilizada pela classe média e classe alta da Grande Vitória. A droga foi trazida, com certeza, para vender no Espírito Santo", afirma a major.