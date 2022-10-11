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Vila Velha

Mulheres são detidas com drogas e quase R$ 4 mil em apartamento em Itapoã

Segundo a PM, parte das drogas foi trazida do Rio de Janeiro por uma das suspeitas. Foram apreendidos 17 tabletes de maconha, tabletes de skunk e drogas, segundo a polícia, procuradas por usuários de classe média
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2022 às 13:13

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 13:13

Uma grande quantidade de droga foi apreendida pela Polícia em Vila Velha
Uma grande quantidade de droga foi apreendida pela Polícia em Vila Velha Crédito: Divulgação | PMES
Duas mulheres foram detidas durante uma operação da Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (11) no bairro Itapoã, em Vila Velha. As suspeitas estavam em um apartamento, onde foi apreendida uma grande quantidade de drogas.
A polícia monitorava uma das suspeitas antes mesmo da entrada no imóvel. Larissa Natália de Jesus Nunes, de 23 anos, veio do Rio de Janeiro e chegou ao Espírito Santo por uma rodoviária em Vila Velha. Ela foi seguida da rodoviária até o imóvel, onde havia uma outra pessoa esperando Larissa.
Durante as buscas no imóvel, equipes da Inteligência e Força Tática da PM encontraram
  • 17 tabletes de maconha
  • Tabletes de skunk
  • Saco contendo um pó branco similar a cocaína
  • 54 pedras de crack
  • 39 pinos de cocaína
  • Duas buchas de maconha
  • Um pedaço da droga PAC
  • 16 papelotes de PAC
  • R$ 3.942 em dinheiro
Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a Major Samiramins, da Polícia Militar, explicou que o PAC, nome pouco visto entre drogas apreendidas no Espírito Santo, é uma espécie de haxixe e tem sido procurada pela classe alta da Grande Vitória.
"O PAC é um haxixe, uma droga potencializada da maconha. Droga que tem sido utilizada pela classe média e classe alta da Grande Vitória. A droga foi trazida, com certeza, para vender no Espírito Santo", afirma a major.
As duas mulheres foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha.

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