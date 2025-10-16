Foram presas

Mulheres furtam roupas e escondem em carrinho de bebê em shopping de Vila Velha

As três, que estavam com uma criança, foram autuadas em flagrante por furto qualificado e encaminhadas ao presídio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:54

Parte das peças que foram furtadas de loja em shopping de Vila Velha Crédito: Reprodução

Três mulheres foram presas após furtarem roupas de uma loja de departamento em um shopping no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (15). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as peças, avaliadas em cerca de R$ 930, foram escondidas pelo trio dentro de um carrinho de bebê fornecido pelo próprio centro comercial.

As suspeitas têm 18, 21 e 22 anos. O crime aconteceu por volta das 21h54 e foi percebido pela equipe de segurança do shopping por meio das câmeras de videomonitoramento. No carrinho estava uma criança que não teve a idade divulgada e, segundo o registro policial, seria filha de uma delas. A menor foi deixada sob os cuidados de uma amiga da mulher.

Conforme o boletim, os seguranças abordaram as três do lado de fora da loja e encontraram diversas peças de roupa escondidas no carrinho, entre elas uma calça branca, um conjunto de biquíni roxo, partes de cima de biquínis, uma saída de praia e uma saia (veja imagem acima). As suspeitas foram levadas à Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil (PCES) informou que as três foram autuadas em flagrante por furto qualificado. Elas foram encaminhadas ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

O que diz o shopping

A administração do Shopping Praia da Costa informou que a equipe de segurança foi acionada para prestar apoio em uma tentativa de furto em uma de suas operações. "A Polícia Militar foi acionada pela loja e o shopping ofereceu todo o suporte necessário. As envolvidas foram encaminhadas à delegacia pela PM", disse o comunicado.

