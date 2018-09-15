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Serra Dourada I

Mulher tenta matar o ex-marido na Serra

Homem foi salvo por inquilino, que se meteu na discussão para protegê-lo e acabou levando uma facada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 11:22

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 11:22

DPJ da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Uma mulher, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi presa após tentar matar o ex-marido - um aposentado -, e o inquilino dele, um autônomo de 30 anos, no bairro Serra Dourada I, na Serra, por volta das 18h30 desta sexta-feira (14).
De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu quando e mulher foi até a casa do ex-marido. Ela chegou à residência, uma chácara, alcoolizada e, lá, ela bebeu um pouco mais com os dois indivíduos até começar uma discussão com o ex por motivo fútil.
VEJA VÍDEO
No meio da discussão, ela correu até a cozinha e pegou uma faca para matar o aposentado, porém, o inquilino interferiu e tentou apartar a briga. No meio da confusão, ele foi esfaqueado.
Vendedor esfaqueado na Serra Crédito: Elis Carvalho
A polícia e o Serviço de Atendimento Móvel (
Samu
) foram acionados e a vítima foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A autora do crime e o ex foram levados para o DPJ do município, onde foram ouvidos e a mulher acabou detida.
Os policiais informaram que, apesar dos ferimentos, a vítima passa bem.

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