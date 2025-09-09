Crime brutal

Mulher tem mão amputada após ser golpeada com foice pelo marido no ES

A tentativa de homicídio aconteceu em São Domingos do Norte, no Noroeste capixaba; o homem, de 43 anos, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (5)

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:13

A mulher teve a mão direita amputada após ser atingida com golpes de foice e facão praticados pelo marido Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 38 anos teve uma das mãos amputadas após o marido dela, de 43, agredi-lá com golpes de foice e facão, e também a ferido gravemente na cabeça e nos braços. A tentativa de homicídio aconteceu na última terça-feira (2) bairro Caixa D'água, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, após uma discussão que o casal teve devido ao filho, de um ano e seis meses de vida.

O delegado de São Domingos do Norte, Valdimar Chieppe, contou detalhes do caso brutal. "O desentendimento começou quando o suspeito descobriu que a esposa havia deixado o bebê sozinho em casa para ir comprar alimentos. Em um ato de violência feroz, ele agrediu a mulher com uma foice e um facão", contou. Aos policiais, a vítima informou que após as agressões, o homem fugiu do local levando uma filha do casal.

Inicialmente, a mãe do bebê havia sido levada um hospital da região, mas por conta da gravidade dos ferimentos, precisou ser levada para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, local em que segue internada – a Polícia Civil salientou que a amputação foi realizada em um hospital, mas sem informar se no local do primeiro atendimento ou já na cidade vizinha.

Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça, e ele foi preso na própria delegacia, sem saber que havia uma ordem de prisão contra ele.

“Ele foi surpreendido ao chegar na delegacia, pois não tinha conhecimento da ordem judicial. Já estávamos organizando as diligências para localizá-lo quando ele apareceu voluntariamente”, explicou o delegado. O homem foi levado ao Centro de Detenção de São Domingos do Norte e o caso ainda segue sendo investigado pela Polícia Civil.

A reportagem demandou a Polícia Civil e questionou sobre a situação da filha do casal levada pelo suspeito no momento da fuga.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta