Home
>
Polícia
>
Mulher suspeita de explorar sexualmente as filhas é presa em Vila Velha

Mulher suspeita de explorar sexualmente as filhas é presa em Vila Velha

Ministério Público da Bahia, estado de origem da mulher,  aponta que ela explorava sexualmente adolescentes na Grande Vitória e em cidades do Norte capixaba

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:35

Presa em Vila Velha mulher acusada de explorar as próprias filhas
Presa em Vila Velha mulher acusada de explorar as próprias filhas Crédito: Fabrício Christ

Uma mulher de 41 anos, denunciada por explorar sexualmente as próprias filhas e outros adolescentes em situação de vulnerabilidade, foi presa na terça-feira (26), no Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Na época dos crimes, as meninas tinham 13 e 11 anos. O nome da suspeita não está sendo divulgado para preservar as vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). 

Recomendado para você

Ministério Público da Bahia, estado de origem da mulher,  aponta que ela explorava sexualmente adolescentes na Grande Vitória e em cidades do Norte capixaba

Mulher suspeita de explorar sexualmente as filhas é presa em Vila Velha

Força-tarefa nacional cumpre mandados em oito estados e investiga fraude que teria causado prejuízo de R$ 7,6 bilhões

Esquema que mira PCC no setor de combustíveis tem alvos no ES

Patrick Ferreira de Oliveira trabalhava como ajudante de pedreiro e foi atingido ao sair do trabalho na tarde desta quarta-feira (26)

Adolescente é morto com mais de dez tiros em Vitória

A denúncia partiu do Ministério Público da Bahia, onde a mulher morava. As investigações indicam que os crimes começaram em 2016. A suspeita, que tem ainda dois meninos,  também foi denunciada por abandono em relação aos filhos, que tinham 9 e 5 anos na época.

A mulher residia no Sul da Bahia antes de se mudar para o Espírito Santo. As investigações apontam que ela levava adolescentes da Bahia para o Espírito Santo e os explorava sexualmente na Grande Vitória e em cidades do Norte capixaba.

O Ministério Público baiano informou que a suspeita também percorria outros estados para aliciar adolescentes em situação de vulnerabilidade com o objetivo de explorá-los sexualmente. Ela vai responder pelos crimes de exploração sexual infantil e abandono de incapaz.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais