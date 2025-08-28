Terminal de Itaparica

Mulher suspeita de explorar sexualmente as filhas é presa em Vila Velha

Ministério Público da Bahia, estado de origem da mulher, aponta que ela explorava sexualmente adolescentes na Grande Vitória e em cidades do Norte capixaba

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:35

Presa em Vila Velha mulher acusada de explorar as próprias filhas Crédito: Fabrício Christ

Uma mulher de 41 anos, denunciada por explorar sexualmente as próprias filhas e outros adolescentes em situação de vulnerabilidade, foi presa na terça-feira (26), no Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Na época dos crimes, as meninas tinham 13 e 11 anos. O nome da suspeita não está sendo divulgado para preservar as vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A denúncia partiu do Ministério Público da Bahia, onde a mulher morava. As investigações indicam que os crimes começaram em 2016. A suspeita, que tem ainda dois meninos, também foi denunciada por abandono em relação aos filhos, que tinham 9 e 5 anos na época.

A mulher residia no Sul da Bahia antes de se mudar para o Espírito Santo. As investigações apontam que ela levava adolescentes da Bahia para o Espírito Santo e os explorava sexualmente na Grande Vitória e em cidades do Norte capixaba.

O Ministério Público baiano informou que a suspeita também percorria outros estados para aliciar adolescentes em situação de vulnerabilidade com o objetivo de explorá-los sexualmente. Ela vai responder pelos crimes de exploração sexual infantil e abandono de incapaz.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.

