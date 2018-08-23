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Noroeste do ES

Mulher reage a agressão e fere marido com facão em Colatina

Homem batia na mulher e tentou esfaqueá-la quando ela pegou um facão para se defender
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 15:59

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 15:59

Caso foi registrado na 15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves
Uma mulher de 29 anos usou um facão e feriu o marido de 28 anos em uma tentativa de se defender das agressões sofridas por ela na noite desta quarta-feira (22), no bairro Marista, em Colatina, região Noroeste do Estado. O acusado, que chegou a arrancar um portão de ferro para agredir a vítima, pegou uma faca para machucá-la, momento em que ela pegou o facão e feriu um braço do suspeito.
Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que, ao entrar em sua casa, o marido começou a agredi-la sem qualquer motivo. Ele teria arrancado um portão de ferro da entrada da residência e jogado na vítima. De acordo com a mulher, o marido estaria com um canivete e uma faca na cintura, quando pegou a faca e partiu para cima dela.
A vítima, então, pegou um facão para se defender e desferiu um golpe contra o suspeito, que atingiu o braço esquerdo dele, na altura do pulso. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi levado para o Hospital Silvio Avidos, onde ficou internado.
Em busca pessoal no acusado, os militares não encontraram a faca que ele teria usado para ameaçar a vítima, mas foi encontrado o canivete. Já a mulher foi encaminhada para a delegacia da região com lesões corporais causadas pelo marido.

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