Mulher rastreia carro roubado e diz que PM se negou a recuperá-lo

Fotógrafa teve carro roubado em Vila Velha nesta segunda Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Os policias me informaram que não poderiam recuperar meu carro." A frase é de uma mulher que foi rendida por criminosos na noite da última segunda-feira (17), em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, e teve o carro e outros pertences, entre eles o celular, roubados. Através de um aplicativo de rastreamento, a vítima conseguiu identificar a localização de seu veículo e, na sequência, foi até a Delegacia Regional de Vila Velha para fazer um boletim de ocorrência. Contudo, mesmo após passar as informações aos policiais que estavam na delegacia, ela teria sido respondida que "não poderiam ir ao bairro por conta da briga de traficantes que existe no local", relata.

A vítima, que não quis se identificar, conta que estava parada com o carro em um semáforo, quando foi surpreendida por três homens armados. Ela disse que foi obrigada a saltar e teve o veículo levado pelos criminosos, que também exigiram que ela deixasse a bolsa e o aparelho celular.

"Naquele medo, tentei arrancar com o carro, mas um dos bandidos bateu no vidro do meu carro com o revólver e pediu para eu largar tudo. Depois, me tiraram do carro, pediram que eu deixasse a bolsa e levaram o veículo", explicou.

Depois de conseguir a localização do automóvel, que estava em Terra Vermelha, a vítima foi até a delegacia, mas, segundo ela, não recebeu o apoio esperado. A fotógrafa conta que os policiais justificaram que não poderiam ir em busca do carro por conta da guerra de facções que acontece em Terra Vermelha. Segundo a vítima, mesmo sem o apoio da Polícia Militar, foi com amigos ao local para tentar recuperar o carro.

Local onde fotógrafa foi rendida por três criminosos em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Os policiais disseram que não fariam nada naquele momento devido à briga de traficantes e também por causa do horário. Foi quando resolvi ir ao local. Com a orientação dos moradores da região, entramos no bairro com a luz de dentro do carro acesa e vidros abertos. Lá estava tudo deserto, não havia pessoas nas ruas e, durante o tempo que ficamos no bairro, nenhuma viatura passou por nós", relata.

Sem uma resposta da polícia, a mulher agora tem planos de ir morar fora do Brasil no próximo ano para tentar fugir da violência. "O Brasil é um país lindo para se viver, o clima é ótimo, mas a questão da insegurança é um problema. Não temos paz, tranquilidade e as coisas só pioram. O jeito é ir embora do país", concluiu.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar informou, através de nota, que "o policiamento preventivo é realizado dia e noite em toda a Grande Terra Vermelha. Inclusive, a base da 13ª Companhia Independente está situada em Residencial Abaeté, há poucos metros do bairro Terra Vermelha."

A PM ressalta ainda que "é através do acionamento via Ciodes (190), que as viaturas do setor são mobilizadas e informadas a respeitos das ocorrências, dessa forma agem através de ação de abordagem ao avistar suspeitos durante o patrulhamento pela região. Ocorrências registradas em delegacias seguem sob investigações da Polícia Civil. Vale ressaltar que operações constantes são desenvolvidas na região e tem culminado em um resultado positivo."

Polícia Militar informa que policiamento atua em Terra Vermelha durante a noite Crédito: Sesp/Divulgação

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, também frisou que o policiamento é feito de forma permanente em Terra Vermelha.

"Não condiz em nenhum momento com a realidade a afirmação de que militares não entram no bairro à noite. A região da Grande Terra Vermelha possui uma companhia independente da Polícia Militar, com policiais patrulhando 24 horas por dia a localidade", justificou o coronel Nylton Rodrigues.

O QUE DISSE O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

vendedora Thaís Oliveira Rodrigues, de 22 anos, ter sido assassinada no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que "o tráfico não comanda nada e nem dita regra alguma", e que "quem dita regra no Estado do Espírito Santo são os poderes constituídos". No último mês, após ano bairro Morada da Barra, em Vila Velha, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que "o tráfico não comanda nada e nem dita regra alguma", e que "quem dita regra no Estado do Espírito Santo são os poderes constituídos".

Coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, secretário de Segurança Pública do Estado Crédito: João Paulo Rocetti