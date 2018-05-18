Mulher que abandonou criança na Serra é detida pela PRF

Criança é encontrada após ser deixada em avenida na Serra Crédito: Twitter/cappixaba

abandonou a criança na BR 101, na tarde desta sexta-feira (17), na Serra, foi detida pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, no km 239, entre a Praça do Pedágio e Fundão, às 15h20. Ela foi socorrida pela central médica da Eco 101 e encaminhada para o o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), o antigo hospital Adauto Botelho, em Cariacica. A mulher que, na tarde desta sexta-feira (17), na Serra, foi detida pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, no km 239, entre a Praça do Pedágio e Fundão, às 15h20. Ela foi socorrida pela central médica da Eco 101 e encaminhada para o o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), o antigo hospital Adauto Botelho, em Cariacica.

'A Eco 101 informa que a mulher foi socorrida às 15h20 por uma equipe médica e encaminhada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica. Ela chegou ao local às 17h57."

Segundo os agentes da PRF, ela havia dito que era argentina, mãe do menino e morava na Bahia. O motivo pelo qual ela deixou a criança no ponto ainda não foi revelado.

De acordo com a coordenadora do Conselho Tutelar de Laranjeiras, da Serra, Marusa Pereira, a criança está 1º Juizado da Infância e Juventude da Serra aguardando que algum familiar ou responsável possa ir resgatá-la. Caso não apareçam, ela vai ser encaminhada para um abrigo para crianças.

A juiza da 1ª vara da Infância e Juventude da Serra, Gladys Henriques Pinheiro, informou que a criança não tem documento e não há como identificá-la neste momento. Disse ainda que ela aparenta ter dois anos, chorava muito e parece não ser brasileira, porque quando as pessoas falam com ela ela não entende muito bem. O garoto vai ficar acolhido pela Justiça até a segunda-feira (21), em local não divulgado. Ele não apresenta sinal de maus tratos.

ENTENDA O CASO

Uma criança foi encontrada em um ponto de ônibus na BR 101, próximo à avenida Eudes Scherrer, na Serra, por volta das 14h da tarde desta sexta-feira (17). Segundo relatos de um motorista que presenciou a cena, uma mulher, que seria a mãe do garoto, parou o carro e logo em seguida a criança saiu do veículo e seguiu para o ponto de ônibus.

Segundo o motorista William Moreira, a mulher dirigia um carro vermelho de quatro portas. Assim que William viu a cena, ele estacionou o carro que conduzia e abordou a mulher, perguntando se ela ia deixar a criança sozinha naquele local.

"'Você vai deixar o menino sozinho aí?' Foi o que que perguntei quando vi ela dentro do carro. E ela disse que era para eu cuidar dele e arrancou com o carro.", relata o motorista. "Fiquei sem saber o que fazer. O menino deve ter uns três anos, estava usando fralda. A mulher parecia não ser brasileira pelo sotaque. E quando ele viu que o carro desapareceu da sua vista ele começou a chorar muito e a gritar pela mãe. Na hora eu liguei para o Ciodes e avisei sobre o ocorrido", conta.

O Tenente Flávio, que atendeu ao chamado feito ao Ciodes, contou sobre como encontraram a criança. "Foi feito um chamado ao Ciodes dizendo que havia uma criança abandonada em um ponto de ônibus. Fomos ao local e vimos uma criança chorando sem nenhum responsável. O menino chorava muito. Encaminhamos para o Conselho Tutelar.", esclarece.

A coordenadora do Conselho Tutelar de Laranjeiras, Marusa Pereira, disse que o garoto chamava pela mãe por volta das duas horas que ele permaneceu no local. No entanto, de acordo com ela, não foi possível entender muito do que ele falava. O menino chorava muito durante todo o tempo.

"Ele gritava mama, mama. Falou até bastante coisa, mas era tudo muito embolado. Ele é muito pequeno ainda. O garoto não aparentava nenhum ferimento no corpo. Nós o encaminhamos, para o 1º Juizado da Infância e Juventude da Serra". O rosto do menino foi ocultado para preservar a imagem dele.