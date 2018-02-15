Mulher morre e dois são feridos após tiroteio em Cachoeiro de Itapemirim

As vítimas estavam nesta casa Crédito: Mônica Camolesi

Uma mulher morreu após ser baleada na madrugada desta quinta-feira (15), na Rua Vila Malia, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um homem e um jovem que estavam com ela também foram baleados e ficaram feridos.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que as vítimas estavam na varanda da casa quando dois homens armados chegaram e começaram a atirar. Marciene Molinario da Silva de 23 anos foi atingida na cabeça e morreu na hora. Um homem de 40 anos foi atingido no peito, braço e na coxa direita. Já um jovem de 18 anos foi atingido nas pernas e nas nádegas.

O resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o homem e o jovem para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanecem internados.

A perícia esteve no local do crime e apreendeu diversas cápsulas de calibres de 9 milímetrose 380. Um morador do bairro acionou a polícia logo após o crime e contou que os bandidos tentaram invadir o prédio onde ele mora. A viatura esteve no local, fez a varredura em todo prédio e nada foi constatado.