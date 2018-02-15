Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Mulher morre e dois são feridos após tiroteio em Cachoeiro de Itapemirim

A motivação do crime é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 13:49

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 13:49

As vítimas estavam nesta casa Crédito: Mônica Camolesi
Uma mulher morreu após ser baleada na madrugada desta quinta-feira (15), na Rua Vila Malia, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um homem e um jovem que estavam com ela também foram baleados e ficaram feridos.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que as vítimas estavam na varanda da casa quando dois homens armados chegaram e começaram a atirar. Marciene Molinario da Silva de 23 anos foi atingida na cabeça e morreu na hora. Um homem de 40 anos foi atingido no peito, braço e na coxa direita. Já um jovem de 18 anos foi atingido nas pernas e nas nádegas.
O resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o homem e o jovem para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanecem internados.
A perícia esteve no local do crime e apreendeu diversas cápsulas de calibres de 9 milímetrose 380. Um morador do bairro acionou a polícia logo após o crime e contou que os bandidos tentaram invadir o prédio onde ele mora. A viatura esteve no local, fez a varredura em todo prédio e nada foi constatado.
O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque - denúncia 181. Não é necessário se identificar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados