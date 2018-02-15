Mulher morre após ser baleada por policial militar em Guriri

Jéssika de Paula Crédito: Reprodução | Facebook

Uma mulher morreu após ser baleada por um policial militar de folga na madrugada desta quarta-feira (14), em Guriri, litoral de São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Jéssika de Paula estava internada no Hospital Roberto Silvares e morreu na tarde do mesmo dia.

De acordo com o boletim da ocorrência, o soldado contou que havia chegado ao balneário nesta quarta e foi até uma casa onde estavam alguns amigos. Após deixar pertences na residência, seguiu com o grupo para o Centro de Guriri.

Em um dado momento, um homem, que estava na residência, agrediu uma mulher com socos. O soldado tentou apartar a briga. Depois, o policial foi informado que o agressor estaria armado e fez ameaças de morte a ele. Para evitar problemas, o militar foi até a casa buscar seus pertences e, assim, deixar o imóvel.

No entanto, o agressor estava dentro da casa. Para que o policial não tivesse mais contato com o suspeito, dois amigos do PM entraram para pegar os pertences dele, mas o agressor foi até o lado de fora ao encontro do militar. Uma nova confusão começou e o suspeito tentou agredir o soldado.

Um dos amigos do PM tentou apartar a briga e acabou lutando com o agressor. Nesse momento, o companheiro de Jéssika, junto com outras pessoas, começaram a agredir o policial e o amigo dele com socos e capacetes.

Ao tentar sacar a sua arma com a intenção de se defender, o PM fez um disparo acidental. Depois notou que a mulher, envolvida na confusão, tinha sido atingida. A vítima foi socorrida por amigos para o Hospital Roberto Silvares.

O policial saiu de moto com o objetivo de procurar a polícia, mas algumas pessoas continuaram indo atrás dele. O soldado fez outro disparo, para o alto, para que os agressores recuassem. Ele se apresentou aos militares de serviço e entregou a arma e o carregador com 13 munições.

O militar e um suspeito foram conduzidos à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares e liberado ainda nesta quarta. A vítima era moradora da Serra, na Grande Vitória.

O militar e um suspeito foram conduzidos à delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps

CASO É INVESTIGADO

A Polícia Civil informou que o policial e testemunhas prestaram esclarecimentos no plantão da delegacia e que o caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de São Mateus. No momento, outras informações não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia.

Mas informações que colaborem com o trabalho da polícia podem ser passadas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

MILITAR SEGUE TRABALHANDO

A Polícia Militar disse que as providências iniciais em relação ao ocorrido já foram adotadas. Como de praxe, serão instaurados procedimentos administrativos que trarão à tona o que de fato ocorreu.

Informações preliminares, fornecidas por testemunhas que presenciaram os acontecimentos, apontam que o militar envolvido tentou defender-se das agressões que sofria, cometidas por dois homens com histórico criminal. Durante a confusão, efetuou um disparo que, acidentalmente, atingiu a vítima.

O militar, após o ocorrido, apresentou-se na 4ª Companhia do 13º Batalhão, em Guriri, espontaneamente.

A PMES, através de sua Corregedoria, acompanhará o desenrolar dos fatos com lisura, transparência e isenção. Enquanto isso, o militar continua exercendo suas atividades normais.

(Com informações da TV Gazeta Norte)