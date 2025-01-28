Mulher morre após levar tiro do ex-companheiro em Guarapari

Uma mulher de 29 anos, identificada como Caroline Santiago, morreu após levar um tiro do ex-companheiro, Luiz Augusto Veloso Pinto, de 36 anos, na tarde desta terça-feira (28) no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi verificar a informação de que um homem estaria ameaçando colocar fogo na casa da vítima.
No local, os militares encontraram moradores ao redor da residência e duas pessoas caídas no chão. Testemunhas afirmaram que o suspeito atirou contra a ex-companheira e se suicidou em seguida. Ainda segundo os relatos, a mulher tinha uma medida protetiva contra o homem.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e as mortes foram constatadas. Uma arma calibre .32 foi encontrada e apreendida. A Polícia Científica afirmou que a ocorrência está em andamento. Já os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para serem necropsiados e liberados aos familiares.