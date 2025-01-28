Mulher morre após levar tiro do ex-companheiro em Guarapari

Caroline Santiago, morreu após levar um tiro do ex-companheiro, Luiz Augusto Veloso Pinto, de 36 anos. Ele se suicidou em seguida

No local, os militares encontraram moradores ao redor da residência e duas pessoas caídas no chão. Testemunhas afirmaram que o suspeito atirou contra a ex-companheira e se suicidou em seguida. Ainda segundo os relatos, a mulher tinha uma medida protetiva contra o homem.