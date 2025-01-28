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Acidente

Idoso morre atropelado ao tentar atravessar em avenida de Cariacica

Um dos filhos da vítima, Ademir Adeilson Petroneto, contou que o pai era pedreiro e carpinteiro, e tinha ido ao banco buscar a aposentadoria
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

28 jan 2025 às 16:06

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 16:06

Daniel de Oliveira Petroneto, morreu após ser atropelado na Av. Mário Gurgel, altura do bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (28)
Daniel de Oliveira Petroneto, morreu após ser atropelado na Av. Mário Gurgel, altura do bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (28) Crédito: Arquivo pessoal
Um idoso de 74 anos, identificado como Daniel de Oliveira Petroneto, morreu atropelado por uma moto na Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (28). Um dos filhos da vítima, Ademir Adeilson Petroneto, relatou ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, que o pai era pedreiro e carpinteiro. Ele morava no bairro Areinha, em Viana, e tinha ido ao banco buscar a aposentadoria.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e a morte do idoso foi constatada no local. Já o motociclista, de 25 anos, ficou ferido e foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Ele relatou aos militares que foi surpreendido pelo aposentado que estaria atravessando fora da faixa de pedestres. Em virtude dos ferimentos do jovem, não foi possível realizar o teste do bafômetro.
Ainda no local, a equipe verificou que a habilitação do motociclista estava vencida havia mais de 30 dias. Por isso, ele foi autuado e levado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), onde ficou sob escolta policial. A perícia da Polícia Científica afirmou que a ocorrência segue em andamento e o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e liberado aos familiares.

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