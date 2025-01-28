Idoso morre atropelado ao tentar atravessar em avenida de Cariacica

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e a morte do idoso foi constatada no local. Já o motociclista, de 25 anos, ficou ferido e foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Ele relatou aos militares que foi surpreendido pelo aposentado que estaria atravessando fora da faixa de pedestres. Em virtude dos ferimentos do jovem, não foi possível realizar o teste do bafômetro.