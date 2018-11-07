Mulher morre ao ser baleada na frente dos filhos no Ourimar

Dayana Duarte, de 33 anos, estava com os filhos, um casal de 3 e 6 anos, quando os bandidos arrombaram a porta do apartamento. De acordo com informações da polícia, a mulher estava na cozinha no momento em que os bandidos invadiram o local. Ela ainda conseguiu correr e sair de casa, mas morreu na escada que dá acesso ao terceiro andar do prédio, que fica no bloco 18 do condomínio.