Mulher morre ao ser baleada na frente dos filhos no Ourimar

Uma mulher foi baleada no apartamento onde morava com dois filhos, na noite desta terça-feira (6), no condomínio Ourimar, na Serra. Por volta das 20h, criminosos entraram na residência, que fica no quarto andar, já atirando.
Dayana Duarte, de 33 anos, estava com os filhos, um casal de 3 e 6 anos, quando os bandidos arrombaram a porta do apartamento. De acordo com informações da polícia, a mulher estava na cozinha no momento em que os bandidos invadiram o local. Ela ainda conseguiu correr e sair de casa, mas morreu na escada que dá acesso ao terceiro andar do prédio, que fica no bloco 18 do condomínio.
Os criminosos fugiram. Ainda segundo informações da polícia, Dayana seria usuária de drogas e o local frequentado por pessoas que fazem uso de entorpecentes. Provavelmente o assassinato tem relação com o tráfico e foi cometido por bandidos de dentro do Ourimar.
Com informações de Victor Muniz