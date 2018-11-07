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Serra

Mulher morre ao ser baleada na frente dos filhos no Ourimar

Dayana Duarte, de 33 anos, estava com os filhos, um casal de 3 e 6 anos, quando os bandidos arrombaram a porta do apartamento

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 11:28
Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Glacieri Carrareto
Uma mulher foi baleada no apartamento onde morava com dois filhos, na noite desta terça-feira (6), no condomínio Ourimar, na Serra. Por volta das 20h, criminosos entraram na residência, que fica no quarto andar, já atirando.
>Condomínio Ourimar: do sonho da casa própria ao pesadelo do tráfico
Dayana Duarte, de 33 anos, estava com os filhos, um casal de 3 e 6 anos, quando os bandidos arrombaram a porta do apartamento. De acordo com informações da polícia, a mulher estava na cozinha no momento em que os bandidos invadiram o local. Ela ainda conseguiu correr e sair de casa, mas morreu na escada que dá acesso ao terceiro andar do prédio, que fica no bloco 18 do condomínio.
>Operação em Ourimar: cinco bandidos presos por expulsar famílias
Os criminosos fugiram. Ainda segundo informações da polícia, Dayana seria usuária de drogas e o local frequentado por pessoas que fazem uso de entorpecentes. Provavelmente o assassinato tem relação com o tráfico e foi cometido por bandidos de dentro do Ourimar.
Com informações de Victor Muniz

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