Mulher mata o marido com golpe de panela de pressão

Na casa do casal, móveis e eletrodoméstico estão destruídos e fora do lugar Crédito: Divulgação | PMDF

Uma briga de casal resultou na morte de um homem de 72 anos no Incra 7, em Brazlândia, na manhã desta quarta-feira (10). A mulher, de 52 anos, acertou o companheiro com um golpe de panela de pressão na cabeça, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ainda de acordo com a PM, Francisca Eliete Siqueira Cordeiro apresentava sinais de embriaguez. Ela teria usado a panela para se defender do marido e o acertou. O homem, identificado como Geraldo Palasso, não resistiu ao ferimento e morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.