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Distrito Federal

Mulher mata o marido com golpe de panela de pressão

Francisca Eliete Siqueira Cordeiro teria usado a panela para se defender do marido e o acertou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 20:56

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 20:56

Na casa do casal, móveis e eletrodoméstico estão destruídos e fora do lugar Crédito: Divulgação | PMDF
Uma briga de casal resultou na morte de um homem de 72 anos no Incra 7, em Brazlândia, na manhã desta quarta-feira (10). A mulher, de 52 anos, acertou o companheiro com um golpe de panela de pressão na cabeça, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
Ainda de acordo com a PM, Francisca Eliete Siqueira Cordeiro apresentava sinais de embriaguez. Ela teria usado a panela para se defender do marido e o acertou. O homem, identificado como Geraldo Palasso, não resistiu ao ferimento e morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.
Francisca foi levada pelos PMs à 24ª DP (Setor O), que investiga o caso.

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