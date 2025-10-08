Mulher mata marido com facada ao se defender de agressão em Anchieta

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:21
- Atualizado há 29 minutos
Uma mulher de 23 anos matou o marido, identificado como Ítalo Santos da Hora, de 26 anos, com uma facada no tórax, na localidade de Córrego da Prata, Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (7), na casa deles, e foi presenciado pelo filho do casal, de cinco anos. Segundo a Polícia Militar, ela relatou que feriu o companheiro após ser agredida por ele durante uma briga.
A mulher contou aos militares que havia terminado o relacionamento com a vítima, mas estava tentando reatar. Ela afirmou que eles brigaram durante o dia após o marido jogar o celular dela na parede. Depois, segundo ela, o homem a agrediu com socos e empurrões e tentou a estrangulá-la.
A mulher contou que, para se defender das agressões, pegou uma faca e deu um golpe na vítima, se trancando em um quarto em seguida para fugir do homem. Ela afirmou que acionou socorro médico após perceber que o companheiro não a seguia mais, sair do cômodo e ver o indivíduo caído. Ele foi levado ao
A mulher foi levada ao Pronto Atendimento de Anchieta com escoriações no corpo e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Guarapari. A Polícia Civil informou que ela foi ouvida e liberada, "já que a autoridade policial entendeu que ela agiu em legítima defesa. O caso seguirá sob investigação".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o