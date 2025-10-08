Home
Mulher mata marido com facada ao se defender de agressão em Anchieta

Polícia Civil informou que ela foi ouvida e liberada, "já que a autoridade policial entendeu que ela agiu em legítima defesa"

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:21

 - Atualizado há 29 minutos

Ítalo Santos da Hora, de 26 anos, morreu após uma facada
Ítalo Santos da Hora, de 26 anos, morreu após uma ser ferido com uma facada Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 23 anos matou o marido, identificado como Ítalo Santos da Hora, de 26 anos, com uma facada no tórax, na localidade de Córrego da Prata, Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (7), na casa deles, e foi presenciado pelo filho do casal, de cinco anos. Segundo a Polícia Militar, ela relatou que feriu o companheiro após ser agredida por ele durante uma briga.

A mulher contou aos militares que havia terminado o relacionamento com a vítima, mas estava tentando reatar. Ela afirmou que eles brigaram durante o dia após o marido jogar o celular dela na parede. Depois, segundo ela, o homem a agrediu com socos e empurrões e tentou a estrangulá-la.

A mulher contou que, para se defender das agressões, pegou uma faca e deu um golpe na vítima, se trancando em um quarto em seguida para fugir do homem. Ela afirmou que acionou socorro médico após perceber que o companheiro não a seguia mais, sair do cômodo e ver o indivíduo caído. Ele foi levado ao

A mulher foi levada ao Pronto Atendimento de Anchieta com escoriações no corpo e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Guarapari. A Polícia Civil informou que ela foi ouvida e liberada, "já que a autoridade policial entendeu que ela agiu em legítima defesa. O caso seguirá sob investigação".

