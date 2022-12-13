Mulher mata companheiro a facadas e alega legítima defesa na Serra

Uma mulher de 31 anos matou o companheiro a facadas na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Carapina Grande, na Serra. Segundo a Polícia Militar, logo após o crime, ela abordou policiais que realizavam patrulhamento na região e contou sobre o ocorrido, alegando ter cometido o assassinato ao se defender de agressões cometidas pelo homem.

A Polícia Militar informou que, segundo relato da mulher aos militares, durante as agressões, ela desferiu facadas no companheiro, que deitou no sofá reclamando de dor. Ela aproveitou o momento para sair de casa com os dois filhos menores para pedir ajuda para socorrer o homem – foi quando ela se deparou com a viatura da PM no bairro.

De acordo com a PM, após serem abordados, os policiais foram até a residência do casal e constataram que o homem estava ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele já estava sem vida. A mulher foi encaminhada para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Vitória.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a mulher prestou depoimento e relatou que estava sendo agredida pelo companheiro e que, para se defender, desferiu um golpe com uma faca de cozinha. A corporação explicou que, após as oitivas, o delegado plantonista entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e a liberou para responder em liberdade.