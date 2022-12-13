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Pediu ajuda a PMs

Mulher mata companheiro a facadas e alega legítima defesa na Serra

Segundo a PM, logo após o crime, a mulher de 31 anos pediu ajuda a policiais que faziam patrulhamento relatando o ocorrido e dizendo que agiu para se defender de agressões

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 11:33

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 dez 2022 às 11:33
Uma mulher de 31 anos matou o companheiro a facadas na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Carapina Grande, na Serra. Segundo a Polícia Militar, logo após o crime, ela abordou policiais que realizavam patrulhamento na região e contou sobre o ocorrido, alegando ter cometido o assassinato ao se defender de agressões cometidas pelo homem. 
A Polícia Militar informou que, segundo relato da mulher aos militares, durante as agressões, ela desferiu facadas no companheiro, que deitou no sofá reclamando de dor. Ela aproveitou o momento para sair de casa com os dois filhos menores para pedir ajuda para socorrer o homem – foi quando ela se deparou com a viatura da PM no bairro. 
De acordo com a PM, após serem abordados, os policiais foram até a residência do casal e constataram que o homem estava ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele já estava sem vida. A mulher foi encaminhada para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Vitória.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a mulher prestou depoimento e relatou que estava sendo agredida pelo companheiro e que, para se defender, desferiu um golpe com uma faca de cozinha. A corporação explicou que, após as oitivas, o delegado plantonista entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e a liberou para responder em liberdade.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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