Mulher luta com bandido e acaba agredida durante assalto em Itapuã

Ação do suspeito foi flagrada por uma câmera de segurança da rua Santa Catarina, na tarde da última segunda-feira (11)

Uma mulher passou por momentos de desespero no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde da última segunda-feira (11). Ela foi abordada por um criminoso, resistiu ao assalto e acabou agredida. Por fim, o ladrão conseguiu arrancar o celular da mão dela e fugir. A ação foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento (confira acima).

No vídeo, é possível ver que o suspeito chega de mochila já empurrando a mulher contra a parede. Ela está com o celular na mão e segura ele próximo à cintura, sem soltar. O criminoso tenta puxar o aparelho, mas ela resiste, gritando por socorro. Ele continua empurrando a mulher, até que consegue pegar o celular e fugir.

Com certa dificuldade, a mulher se levanta e começa a correr atrás do ladrão. Outros três homens aparecem e também vão na direção do ladrão. Testemunhas confirmaram para a reportagem de A Gazeta que o caso aconteceu na rua Santa Catarina, e que não surpreendeu, já que assaltos do tipo têm sido frequentes no bairro.

O líder comunitário Toninho Soares detalhou que os criminosos costumam atuar no bairro a partir das 18h, abordando pedestres. A Polícia Militar foi questionada sobre o patrulhamento em Itapuã e respondeu que "a região recebe ações de policiamento ostensivo como cercos táticos, abordagens, visitas tranquilizadoras aos comércios, além do policiamento rotineiro"

Ainda em nota, a PM disse que "o comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão ressalta que está à disposição da comunidade e liderança comunitária para conversar sobre as ações de segurança pública desenvolvidas no local e que os índices de roubo a pessoa em via pública estão em redução, comparando os dois primeiros meses de 2024 com o mesmo período do ano passado".

Já a Polícia Civil orientou a vítima a registrar um boletim de ocorrência, pois "isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em delegaciaonline.sesp.es.gov.br".

Assalto em Jardim da Penha

Em Jardim da Penha, Vitória, uma situação parecida aconteceu também na segunda-feira (11). Uma mulher de 24 anos contou que foi assaltada na rua por três suspeitos, um deles armado. Eles pegaram o celular dela, com violência, jogando a vítima no chão.

Os três — dois deles menores de idade — foram encontrados na Ponte da Passagem, portando uma arma falsa e uma faca, e detidos. O celular da vítima foi recuperado.

