Mulher inicia curso, marido é contra e esfaqueia a esposa em Cariacica

Caminhoneiro foi preso após esfaquear a mulher em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

Uma cabeleireira foi esfaqueada pelo marido durante uma discussão e o filho do casal também ficou ferido após tentar conter o pai. O crime aconteceu em Cariacica, por volta de 19h50 desta terça-feira (3). A briga, segundo a Polícia Civil, aconteceu por conta da insatisfação do homem ao saber que a esposa iniciou um curso com uma amiga de quem ele não gosta.

O acusado é caminhoneiro e, de acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o casal iniciou uma discussão dentro de casa após a cabeleireira, de 39 anos, contar ao marido sobre o início do curso de design de sobrancelhas.

Durante a discussão, o acusado pegou uma faca e atacou a mulher. A cabeleireira foi ferida com duas facadas nas costas, uma no pescoço e uma no braço. Enquanto a briga acontecia, o filho do casal, de 14 anos, tentou conter o pai e os dois entraram em luta corporal. O adolescente foi ferido no braço direito e, o caminhoneiro, nas costas.

Após a situação, o acusado fugiu para casa de familiares em Vale Encantado, Vila Velha, mas ao contar o que havia acontecido, os parentes acionaram a polícia, que chegou ao local cerca de duas horas depois do crime.

O caminhoneiro foi levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Ilha de Santa Maria, Vitória. Não há informações sobre a autuação do acusado.