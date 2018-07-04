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Ciúmes

Mulher inicia curso, marido é contra e esfaqueia a esposa em Cariacica

A briga aconteceu após a mulher contar que começou um curso com uma amiga de quem o marido não gosta. O filho do casal foi defender a mãe e também ficou ferido

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 12:14
Caminhoneiro foi preso após esfaquear a mulher em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Uma cabeleireira foi esfaqueada pelo marido durante uma discussão e o filho do casal também ficou ferido após tentar conter o pai. O crime aconteceu em Cariacica, por volta de 19h50 desta terça-feira (3). A briga, segundo a Polícia Civil, aconteceu por conta da insatisfação do homem ao saber que a esposa iniciou um curso com uma amiga de quem ele não gosta.
O acusado é caminhoneiro e, de acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o casal iniciou uma discussão dentro de casa após a cabeleireira, de 39 anos, contar ao marido sobre o início do curso de design de sobrancelhas.
Durante a discussão, o acusado pegou uma faca e atacou a mulher. A cabeleireira foi ferida com duas facadas nas costas, uma no pescoço e uma no braço. Enquanto a briga acontecia, o filho do casal, de 14 anos, tentou conter o pai e os dois entraram em luta corporal. O adolescente foi ferido no braço direito e, o caminhoneiro, nas costas.
Após a situação, o acusado fugiu para casa de familiares em Vale Encantado, Vila Velha, mas ao contar o que havia acontecido, os parentes acionaram a polícia, que chegou ao local cerca de duas horas depois do crime.
O caminhoneiro foi levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Ilha de Santa Maria, Vitória. Não há informações sobre a autuação do acusado.
Com informações de Victor Muniz

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