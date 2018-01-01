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Fim dos tempos

Mulher grávida é estuprada pelo irmão na noite de Réveillon em São Mateus

O suspeito foi localizado escondido dentro de um matagal e conduzido à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 14:34

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 14:34

Delegacia Regional de São Mateus, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Reprodução / Google Maps
Uma mulher grávida de cerca de dois meses afirmou à Polícia Militar que foi estuprada pelo próprio irmão em São Mateus, Norte do Estado. O crime foi registrado no final da madrugada desta segunda-feira (1º). O suspeito acabou detido.
A Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima e a filha confirmou o estupro. Imediatamente, ela foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares para que recebesse o atendimento necessário.
No hospital, a mãe da vítima contou que a filha foi a Guriri na noite deste domingo (31) e que o irmão foi buscá-la de bicicleta. Já chegando próximo de casa, ele começou a ameaçar a irmã, pegou no pescoço dela e a levou para os fundos de uma escola dizendo que a mataria caso não fizesse sexo com ele. A vítima disse que então foi abusada por seu irmão.
Após o crime, o acusado fugiu. A mulher então seguiu para casa e contou sobre o ocorrido para a sua mãe. Como a vítima está grávida, ela foi encaminhada para o Hospital Maternidade para receber atendimento. No percurso entre os dois hospitais, a mãe informou onde o seu filho poderia estar. O suspeito foi localizado escondido dentro de um matagal e conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
 

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