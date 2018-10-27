Jardim Marilândia

Mulher faz filhos reféns em Vila Velha

Um oficial de Justiça esteve na casa da mulher para entregar uma ordem de perda de guarda dos filhos, quando ela se trancou dentro de casa, com as duas crianças
Redação de A Gazeta

26 out 2018 às 23:10

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 23:10

Mãe fez os dois filhos reféns em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher fez dois filhos, de quatro e outro de dois anos, reféns na tarde desta sexta-feira (26), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, após se recusar a entregar das crianças ao Conselho Tutelar.
De acordo com a Polícia Militar, um terceiro filho da acusada, de 11 anos, foi à casa da mãe para visitá-la e foi agredida por ela. Ele fugiu e acionou o Conselho Tutelar. Um oficial de Justiça esteve na casa da mulher para entregar uma ordem de perda de guarda dos filhos, quando ela se trancou dentro de casa, com as duas crianças.
Testemunhas afirmaram que mulher gritava que iria colocar fogo na casa, mas a PM não confirmou a ameaça. Por volta das 21 horas, as crianças foram liberadas e encaminhadas ao hospital para realizarem exames. A polícia contou que o filho de 4 anos afirmou que a 'mamãe tinha dado remedinho' pra ele.
Vizinhos contaram que ouviam com frequência o choro das crianças e elas viviam com marcas de hematomas pelo corpo. A mulher foi detida por policiais e encaminhada à Delegacia de Vila Velha. A Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) esteve no local para realizar a negociação.
