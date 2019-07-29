Lesão corporal

Mulher esfaqueia o próprio marido dentro de casa em Linhares

O crime aconteceu na noite deste domingo (28), no bairro Aviso

A vítima, um homem de 48 anos, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 48 anos foi esfaqueado pela própria esposa, dentro da residência do casal em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A suspeita de ter cometido o crime fugiu logo em seguida.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h56 deste domingo (28). Em depoimento, a vítima disse que estava em casa, bebendo e se divertindo com sua esposa, quando foi atingido com uma facada na região das costas. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares onde recebeu atendimento médico.

Militares realizaram policiamento preventivo na região na tentativa de localizar a suspeita, mas ela não foi encontrada. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como lesão corporal e que este tipo de crime necessita de manifestação de procedibilidade por parte da vítima, o que, até a tarde desta segunda-feira (29), não tinha acontecido.

