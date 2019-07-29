Mulher esfaqueia o próprio marido dentro de casa em Linhares

Publicado em 29 de julho de 2019 às 16:59
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 48 anos foi esfaqueado pela própria esposa, dentro da residência do casal em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A suspeita de ter cometido o crime fugiu logo em seguida.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h56 deste domingo (28). Em depoimento, a vítima disse que estava em casa, bebendo e se divertindo com sua esposa, quando foi atingido com uma facada na região das costas. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares onde recebeu atendimento médico.
Militares realizaram policiamento preventivo na região na tentativa de localizar a suspeita, mas ela não foi encontrada. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como lesão corporal e que este tipo de crime necessita de manifestação de procedibilidade por parte da vítima, o que, até a tarde desta segunda-feira (29), não tinha acontecido.
