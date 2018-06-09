Mulher esfaqueia o marido após ser agredida com socos na Serra

De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, a mulher acordou cedo para trabalhar e, enquanto se arrumava, ela e o marido iniciaram uma discussão.
A cuidadora informou que o marido teria partido para cima dela com socos no rosto e ela, para se defender, pegou uma faca da própria casa e acertou o marido na axila. Ela ficou com ferimentos no rosto, na boca e um dedo quebrado. Já o homem, além da perfuração, tem alguns arranhões no peito.
A mulher contou que esta foi a primeira vez que o marido a agrediu e que só o esfaqueou porque teve medo de morrer. Os dois foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Eles estão internados em estado estável sob escolta da polícia.
A DHPP informou que, assim que o marido e a mulher tiverem alta, serão encaminhados para uma delegacia, onde será decidido quem foi o autor dos fatos e quem será preso. Investigadores informaram que provavelmente o caso será encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM) por se tratar de uma situação que aconteceu durante violência doméstica.