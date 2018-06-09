Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência doméstica

Mulher esfaqueia o marido após ser agredida com socos na Serra

O marido e a mulher foram socorridos por uma ambulância do Samu e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 13:30
O marido e a mulher foram socorridos por uma ambulância do Samu e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Elis Carvalho | Gazeta Online
Uma cuidadora que não teve a idade revelada esfaqueou o marido no bairro Feu Rosa, na Serra, na manhã deste sábado (9). A mulher contou que usou a arma em legítima defesa para se defender de agressões físicas do marido.
De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, a mulher acordou cedo para trabalhar e, enquanto se arrumava, ela e o marido iniciaram uma discussão.
A cuidadora informou que o marido teria partido para cima dela com socos no rosto e ela, para se defender, pegou uma faca da própria casa e acertou o marido na axila. Ela ficou com ferimentos no rosto, na boca e um dedo quebrado. Já o homem, além da perfuração, tem alguns arranhões no peito.
A mulher contou que esta foi a primeira vez que o marido a agrediu e que só o esfaqueou porque teve medo de morrer. Os dois foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Eles estão internados em estado estável sob escolta da polícia.
A DHPP informou que, assim que o marido e a mulher tiverem alta, serão encaminhados para uma delegacia, onde será decidido quem foi o autor dos fatos e quem será preso. Investigadores informaram que provavelmente o caso será encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM) por se tratar de uma situação que aconteceu durante violência doméstica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados