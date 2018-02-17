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Norte

Mulher esfaqueia marido e amante após descobrir traição

As vítimas foram levadas de ambulância para o Hospital Geral de Linhares (HGL)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 17:20

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 17:20

Hospital Geral de Linhares Crédito: Amabily Caliman
Uma mulher esfaqueou o marido e a suposta amante dele após descobrir que estava sendo traída em
Sooretama
, região Norte do Estado.
O crime aconteceu na madrugada deste sábado (17), em frente a uma fazenda, na localidade de Juncado, zona rural do município.
Após golpear o marido, um homem de 34 anos, e a mulher, de 23 anos, a acusada fugiu do local.
A polícia foi acionada e constatou que as vítimas estavam feridas. O homem foi atingido com três golpes na cabeça, um no peito e um na perna. Já a mulher foi golpeada na nuca.
As vítimas foram levadas de ambulância para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O estado de saúde das vítimas não foi informado pelo hospital.
A polícia realizou buscas na região, mas a suspeita não foi localizada.
 

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