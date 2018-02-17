Mulher esfaqueia marido e amante após descobrir traição

Hospital Geral de Linhares Crédito: Amabily Caliman

Uma mulher esfaqueou o marido e a suposta amante dele após descobrir que estava sendo traída em

, região Norte do Estado.

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (17), em frente a uma fazenda, na localidade de Juncado, zona rural do município.

Após golpear o marido, um homem de 34 anos, e a mulher, de 23 anos, a acusada fugiu do local.

A polícia foi acionada e constatou que as vítimas estavam feridas. O homem foi atingido com três golpes na cabeça, um no peito e um na perna. Já a mulher foi golpeada na nuca.

As vítimas foram levadas de ambulância para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O estado de saúde das vítimas não foi informado pelo hospital.

A polícia realizou buscas na região, mas a suspeita não foi localizada.