Mulher esfaqueada é o 10º caso de violência em 4 meses na Vila Rubim

A vítima estava na Rua Pedro Nolasco quando foi atingida. De junho até o momento, é o 10º caso na região

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 11:36 - Atualizado há 6 anos

Morador em situação de rua é esfaqueado na Vila Rubim Crédito: Isaac Ribeiro

Uma mulher esfaqueada na madrugada desta quarta-feira (2) na Vila Rubim, em Vitória, é o 10º caso de violência na região nos últimos quatro meses. Se considerar violência contra moradores em situação de rua registrados na Vila Rubim, é o nono caso do tipo. Entre 12 de junho e 29 de agosto deste ano, ataques a tiros deixaram cinco pessoas feridas e uma morta.

Somente nesta semana, três moradores em situação de rua foram agredidos no bairro. Na madrugada desta quarta-feira (02), à 0h20, uma mulher foi esfaqueada no abdômen na Rua Pedro Nolasco. Ela foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).

Na terça-feira (1), um homem discutiu com outro morador em situação de rua e foi ferido com uma facada no pescoço. Agentes da Guarda Municipal de Vitória informaram que a confusão pode ter ocorrido por causa de ciúmes de uma mulher.

Na segunda-feira (30), um homem, morador em situação de rua de 43 anos foi espancado durante um assalto. Ele estava dormindo na Rua Jair Andrade quando foi abordado por um bandido. O ladrão fugindo levando a mochila com documentos e o celular dele.

EXTERMINADOR DE NÓIAS

Em junho, bandidos de carro passaram atirando contra três pessoas, entre elas moradores em situação de rua, na Rua Construtor Vitorino Teixeira. Antes de disparar contra as vítimas, os criminosos teriam gritado “exterminadores de nóia”.

Atual gestor da Organização Social do Centro Histórico de Vitória, Renato Freixo, 53 anos, é um dos fundadores do Conselho Interativo de Segurança e Cidadania do Centro de Vitória e ex-presidente da Associação Comercial da Vila Rubim.

Freixo atua na Vila Rubim, seja no comércio ou em coletivos de moradores, há mais de duas décadas. Ele disse que a possibilidade de haver um grupo de extermínio deve ser investigada.

“Isso tem que ser investigado porque aqueles seres humanos que estão na Vila Rubim necessitam de nosso apoio. De qualquer forma, não é abatendo que vai resolver isso. Eu não quero acreditar que isso esteja acontecendo”, comentou.

Em agosto, a Polícia Civil afirmou que os ataques a moradores em situação de rua estavam sendo investigados. A possibilidade de haver grupo de extermínio não foi descartada. Em nota recente, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e oitivas foram realizadas.

Além dos moradores em situação de rua, pessoas que frequentam a região também são alvo de criminosos. Na segunda-feira (30), um universitário de 19 anos foi esfaqueado na cabeça durante um assalto a um ônibus que passava pela Avenida Duarte Lemos.

As ocorrências têm chamado a atenção de moradores e comerciantes. O presidente da Federação do Comércio no ES, José Lino Sepulcri, informou que vai acionar a Polícia Militar e solicitar a ampliação do policiamento das ruas do bairro.

O QUE DIZ A POLÍCIA

