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Valparaíso

Mulher escapa de ser sequestrada ao fazer entrega na Serra

O que os ladrões - ambos jovens, magros, pequenos - não contavam era que o veículo possuía rastreador e corta-corrente

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 18:44
Mulher teve o carro roubado no bairro Valparaiso, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Uma mulher escapou de ser sequestrada por criminosos durante assalto, na manhã de sábado (29), em Valparaíso na Serra. O veículo foi levado pelos ladrões e recuperado minutos depois. Os suspeitos conseguiram fugir.
Segundo o relato da mulher, uma motorista de 45 anos, ela fazia entrega de encomendas e parou na rua Iriri para deixar um dos pacotes em um condomínio residencial. Ela estava na direção de um Spin, cor prata.
Quando eu voltava para o carro, assim que atravessei a rua, um deles veio na minha direção e disse perdeu, entra no carro. O outro já estava ao lado do meu carro, contou a vítima.
Ela acredita que o bandido pretendia levá-la junto do carro. Porém, o medo fez com que ela reagisse. Acho que viram que tinham encomendas e por isso queriam me levar junto, não sei direito, descreve.
Eu joguei as chaves do carro e fugi correndo em direção ao condomínio. Não sabia se estavam armados, explicou. A motorista entrou pelo portão da garagem do condomínio, pois um carro saía, e pediu ajuda. A porteira disse que viu que eu ia ser assaltada, lamentou.
O que os ladrões - ambos jovens, magros, pequenos - não contavam era que o veículo possuía rastreador e corta-corrente. Meu celular não foi levado, pois estava no bolso de trás da minha bermuda. Liguei para a empresa de rastreamento e acionaram o corta-corrente, contou.
A vítima também entrou em contato com a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. O carro foi encontrado às margens da BR 101, na altura de Laranjeiras, com todas as encomendas dentro, além da bolsa, dinheiro e documentos da vítima. Os suspeitos - um deles usava camisa azul e outro camisa vermelha com capuz - não foram localizados.
Esta foi a terceira vez que a motorista foi assaltada desde que começou a trabalhar com entregas, há 7 anos. O fato de serem entregas nas casas e de alto valor nos deixa vulnerável. Ao prestar o serviço, deixa de ficar atenta ao redor, isso prejudica também, desabafou.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Serra.

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