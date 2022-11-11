Mulher encontra adolescente morto no quintal de casa em Cachoeiro

Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, encontrou um adolescente de 17 anos morto no quintal da casa dela, no bairro Gilson Carone, no início da tarde desta sexta-feira (11). O jovem foi assassinado a tiros.
Em relato à Polícia Militar, a moradora – que não foi identificada – informou que, após ouvir disparos de arma de fogo, saiu para verificar o que houve e se deparou com a vítima alvejada e caída no chão do quintal da casa dela. No local, uma guarnição constatou o óbito e acionou a perícia da Polícia Civil. “Até o momento nenhum suspeito foi detido”, comunicou a PM, em nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", completou.
A corporação destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou