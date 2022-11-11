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Assassinado a tiros

Mulher encontra adolescente morto no quintal de casa em Cachoeiro

Crime aconteceu no bairro Gilson Carone, no início da tarde desta sexta-feira (11). Moradora foi checar o que havia acontecido após ouvir barulho de tiros e se deparou com corpo de jovem de 17 anos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 nov 2022 às 17:37

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 17:37

Moradora encontra jovem morto a tiros no quintal de casa em Cachoeiro
O corpo do rapaz de 17 anos foi encontrado caído no quintal de uma casa que fica no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, encontrou um adolescente de 17 anos morto no quintal da casa dela, no bairro Gilson Carone, no início da tarde desta sexta-feira (11). O jovem foi assassinado a tiros.
Em relato à Polícia Militar, a moradora – que não foi identificada – informou que, após ouvir disparos de arma de fogo, saiu para verificar o que houve e se deparou com a vítima alvejada e caída no chão do quintal da casa dela. No local, uma guarnição constatou o óbito e acionou a perícia da Polícia Civil. “Até o momento nenhum suspeito foi detido”, comunicou a PM, em nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", completou.
A corporação destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou

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